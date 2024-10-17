З початку 2024 року у Польщі від агресивних дій нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити до країни, постраждали 63 військовослужбовці.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Бейда, пише Rmf24.pl.

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Польські військові постраждали від рук мігрантів - подробиці

Іноземці проявляють агресію до силовиків, зокрема кидаючи у їхній бік камінням і гілками.

«Під час затримання чи утримання від пересування нелегальних мігрантів з початку 2024 року постраждали 63 військових»,- зазначив Бейда.

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Від початку року до 15 жовтня на кордоні з Білоруссю зафіксовано майже 28 тисяч спроб нелегального перетину кордону.

Це на понад 2 тисячі більше, ніж за весь 2023 рік.

З яких країн найбільше мігрантів у Польщі

Серед нелегальних мігрантів домінують громадяни Сирії, Афганістану, Сомалі, Еритреї, Індії, Ефіопії та Ємену.

Бейда зазначив, що немає жодного сумніву: масштаби того, що відбувається на кордоні регулюється білоруськими спецслужбами.

Він повідомив, що в межах операції «Безпечне Підляшшя» у захисті кордону з Білоруссю беруть участь близько 6 тисяч військових

У випадку значного погіршення ситуації їх кількість можна буде збільшити до 17 тисяч.

Польща планує припинити надання притулку через міграційний тиск - що відомо

15 жовтня заступник очільника МВС Польщі Мацей Дущик заявив, що у Польщі кількість іноземних мігрантів сягнула значення «тимчасово гранична».

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Уряд країни пропонує тимчасово призупинити право на надання притулку.

Водночас Польща потребує невеликої додаткової кількості іммігрантів залежно від попиту роботодавців.

Зокрема, це необхідно для сталої конкурентоспроможності польської економіки.

Заступник очільника МВС Польщі вважає, що ініціатива премʼєра Дональда Туска про тимчасове територіальне призупинення права на притулок це реакція на створення штучного міграційного тиску на кордоні з РБ, яке проводять Росія та Білорусь.