Нідерланди планують збільшити постачання артилерійських боєприпасів великого калібру для України. На це додатково виділять на це ще 271 мільйон євро.
Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.
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Допомога Україні від Нідерландів
Схооф наголосив, що Данія, Чехія та Нідерланди рішуче налаштовані на спільну підтримку України проти російської військовий агресії.
Він також нагадав, що тому вони розпочали ініціативу з постачання боєприпасів.
"Для цього Нідерланди виділяють 271 мільйон євро на артилерійські снаряди. Це допоможе Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році і заохотить європейську оборонну промисловість до подальшого розширення", – заявив Схооф.
Denemarken, Tsjechië en Nederland zijn vastberaden in de gezamenlijke steun aan Oekraïne tegen de Russische agressie. Een jaar geleden begonnen we een initiatief voor de levering van munitie en vandaag zetten we een goede volgende stap.— Dick Schoof (@MinPres) October 17, 2024
We gaan meer groot kaliber…
Нідерланди надали Україні радарну систему до ЗРК Patriot
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс раніше заявляв, що Україна може незабаром отримати три пускові установки до ЗРК "Patriot" та вже отримала радарну систему.
Нідерланди та інші країни передали різні компоненти систем Patriot, щоб Україна отримала повноцінний комплекс.
10 вересня міністр заявляв, що Україна може завдавати ударів по всій території Росії зброєю, яку надає його країна. Дозвіл поширили і на застосування F-16.