Нідерланди планують збільшити постачання артилерійських боєприпасів великого калібру для України. На це додатково виділять на це ще 271 мільйон євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф.

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Допомога Україні від Нідерландів

Схооф наголосив, що Данія, Чехія та Нідерланди рішуче налаштовані на спільну підтримку України проти російської військовий агресії.

Він також нагадав, що тому вони розпочали ініціативу з постачання боєприпасів.

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"Для цього Нідерланди виділяють 271 мільйон євро на артилерійські снаряди. Це допоможе Україні з постачанням боєприпасів у 2025 році і заохотить європейську оборонну промисловість до подальшого розширення", – заявив Схооф.