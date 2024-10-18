У ніч проти 18 жовтня Росія запустила на Україну 135 ударних безпілотників типу "Шахед", 80 із яких вдалося знешкодити, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Один із наймасштабніших нальотів на Україну − подробиці

Дрони збивали в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях.

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44 безпілотники були локаційно втрачені, ще двоє полетіли до Білорусі, а 10 станом на 8:43 перебували у повітряному просторі країни.

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Сили оборони повідомляли про знешкодження всіх ворожих дронів, які вночі летіли на столицю.