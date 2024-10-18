У ніч проти 18 жовтня Росія запустила на Україну 135 ударних безпілотників типу "Шахед", 80 із яких вдалося знешкодити, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Один із наймасштабніших нальотів на Україну − подробиці
Дрони збивали в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях.
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44 безпілотники були локаційно втрачені, ще двоє полетіли до Білорусі, а 10 станом на 8:43 перебували у повітряному просторі країни.
Сили оборони повідомляли про знешкодження всіх ворожих дронів, які вночі летіли на столицю.
ППО збила 22 "Шахеди", якими РФ вночі атакувала Україну
З вечора 16 жовтня російська армія атакувала Україну ударними БПЛА, безпілотниками невстановленого типу та ракетою Х-59.
Сили оборони України збили 22 безпілотники.
Росіяни задали удару по Україні керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області, а також 56 ударними БПЛА та безпілотниками невстановленого типу з Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.