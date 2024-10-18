Німеччина надала Україні чергову партію військової допомоги, повідомила пресслужба німецького уряду.

Нова зброя від Німеччини для України − подробиці

До нової партії увійшли вісім танків Leopard 1A5, які нададуть спільно з Данією, 20 бойових машин піхоти Marder і шість гаубиць Panzerhaubitze 2000.

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Україна також отримає один мостоукладальний танк BEAVER, дві броньовані інженерні машини WISENT 1 і чотири машини із захистом від мін і засідок.

Німецький уряд відправив додаткові боєприпаси для Leopard 1 і Leopard 2, машин Marder, 24 тис. артилерійських снарядів, ракети Sea Sparrow, ракети для ППО IRIS-T SLM і 30 розвідувальних дронів Vector.

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ФРН надала 100 переносних систем розмінування H-PEMBS, 90 міношукачів, один мінний плуг, дві мобільні антенно-щоглові системи, 57 лазерних далекомірів, 3 000 протитанкових гранатометів RGW 90, 25 тисяч набоїв калібру 40 мм, 75 тис. турнікетів, 460 штурмових гвинтівок MK 556, 90 снайперських гвинтівок HLR 338 із боєприпасами, 30 гвинтівок CR 308 і 3 000 пістолетів SFP9.

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Уряд країни оголосив про постачання ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder, двох РЛС TRML-4D для спостереження в повітрі, 4000 ударних дронів і 360 розвідувальних SONGBIRD, 42 тис. снарядів калібру 40 мм і зимового одягу.

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Німецька опозиція назвала умову передачі Україні ракет Taurus

У разі продовження ударів Росії по Україні Німеччина може спершу зняти обмеження на удари далекобійною зброєю, а вже потім надати ракети Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала ідею надання Україні союзниками далекобійних ракет для самооборони попри незгоду з нею канцлера Олафа Шольца.

26 вересня нижня палата парламенту ФРН погодила пропозицію уряду щодо збільшення фінансування військової підтримки України на близько 400 млн євро.