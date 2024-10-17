З вечора 16 жовтня Російська армія атакувала Україну ударними БПЛА, безпілотниками невстановленого типу та ракетою Х-59.

Сили оборони України збили 22 безпілотники, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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Скільки Шахедів збила ППО 16-17 вересня

Росіяни задали удару по Україні керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області, а також 56 ударними БПЛА та безпілотниками невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

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До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі дрони у Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.

Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі.

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Ще 27 ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу були локаційно втрачені внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони.

Водночас зафіксовано 5 влучань ударних БПЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях.

У Києві уламок російського дрона виявили на території дитсадка

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Деснянському районі Києва виявили невеликий уламок російського безпілотника на території дитячого садка.

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"Розбита шибка в приміщенні закладу. Інших ушкоджень та руйнувань немає. Потерпілих не виявили", – зазначив Кличко.

Також у Деснянському районі уламки дрона впали на відкритій території. Руйнувань і постраждалих немає.

На Київщині внаслідок падіння уламків БПЛА здійнялася пожежа

У Київській області внаслідок падіння уламків збитих російських дронів горіло підсобне приміщення одного з фермерських господарств.

Про це повідомив начальник Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, тривога тривала понад 8 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі були знищені.

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"Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовані. Постраждалих немає", – зазначив Кравченко.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з фермерських господарств горіло підсобне приміщення. Пожежу ліквідували.

РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївщини

Російська армія вдарила по енергетичних об'єктах у Миколаївській області.

Внаслідок атаки у регіоні сталося відключення світла, проте енергетики вже змогли заживити більшість абонентів.

Про це повідомив начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

На щастя, обійшлося без постраждалих.