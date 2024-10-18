Усі члени НАТО мають бажання продовжувати надавати військову допомогу Україні, заявив новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Як довго країни НАТО продовжуватимуть підтримку України

За словами Рютте, країни Північноатлантичного союзу будуть згуртованими в допомозі Україні.

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"Мій меседж Путіну: подивіться, що зробили Німеччина, Австралія та США. Ми отримали вагомі результати, пів мільярда допомоги на ППО. Я говорив з усіма членами Альянсу − є надзвичайне бажання і воля надати Україні все необхідне, щоб вести війну проти Росії. Якщо хтось думає, що після спроб розділити наш Альянс ми зупинимось − цього не буде", − зауважив Рютте.

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Він додав, що Україна заслуговує на те, щоб одного дня стати 33-м членом НАТО, тому Альянс зробить усе, щоб це сталося.

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Про що воліють мовчати західні експерти і політики, коли починаються розмови про мир між Україною та Росією.

Рютте вважає, що запрошення України посилить країну дипломатично та наблизить реальний і справедливий мир.

НАТО зробить усе необхідне, аби плани Путіна в Україні провалилися

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Північноатлантичний союз продовжить підтримку України попри погрози з боку Росії.

Генсек виступив із цією заявою в казармах Клей на американській базі, де розміщено штаб місії "Допомога НАТО у забезпеченні безпеки та підготовці кадрів для України" (NSATU), яка поступово перейматиме координацію західної військової допомоги Україні.

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14 жовтня розпочалися щорічні військові навчання НАТО під назвою "Стійкий полудень" (Steadfast Noon).

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