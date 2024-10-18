Усі члени НАТО мають бажання продовжувати надавати військову допомогу Україні, заявив новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Як довго країни НАТО продовжуватимуть підтримку України

За словами Рютте, країни Північноатлантичного союзу будуть згуртованими в допомозі Україні.

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"Мій меседж Путіну: подивіться, що зробили Німеччина, Австралія та США. Ми отримали вагомі результати, пів мільярда допомоги на ППО. Я говорив з усіма членами Альянсу − є надзвичайне бажання і воля надати Україні все необхідне, щоб вести війну проти Росії. Якщо хтось думає, що після спроб розділити наш Альянс ми зупинимось − цього не буде", − зауважив Рютте.

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Він додав, що Україна заслуговує на те, щоб одного дня стати 33-м членом НАТО, тому Альянс зробить усе, щоб це сталося.

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Рютте вважає, що запрошення України посилить країну дипломатично та наблизить реальний і справедливий мир.