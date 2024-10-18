Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція викрили двох агентів Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.

Вони вчиняли підпали автомобілів ЗСУ та об’єктів Укрзалізниці у Дніпрі і Слов’янську Донецької області, повідомляє пресцентр СБУ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

В Україні викрили чергових агентів ФСБ РФ

Російські куратори обіцяли зловмисникам гроші за виконану роботу.

У Дніпрі правоохоронці затримали 32-річного містянина, який підпалив мінівен та дві релейні шафи.

Advertisement

Ці шафи відповідають за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій лінії залізниці.

У Слов’янську затримали 20-річного наркозалежного, який хотів швидко заробити кошти для купівлі наркотичних речовин.

У Телеграм-каналі на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ РФ і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

За його вказівкою фігурант підпалив позашляховик Сил оборони, який проходив техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.