Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція викрили двох агентів Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.
Вони вчиняли підпали автомобілів ЗСУ та об’єктів Укрзалізниці у Дніпрі і Слов’янську Донецької області, повідомляє пресцентр СБУ.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
В Україні викрили чергових агентів ФСБ РФ
Російські куратори обіцяли зловмисникам гроші за виконану роботу.
У Дніпрі правоохоронці затримали 32-річного містянина, який підпалив мінівен та дві релейні шафи.
Ці шафи відповідають за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій лінії залізниці.
У Слов’янську затримали 20-річного наркозалежного, який хотів швидко заробити кошти для купівлі наркотичних речовин.
У Телеграм-каналі на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ РФ і запропонував гроші в обмін на співпрацю.
За його вказівкою фігурант підпалив позашляховик Сил оборони, який проходив техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.
СБУ викрила подружжя агентів, які працювали на російську розвідку
Які статті інкримінують паліям
Обом затриманим оголосили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
Злочинні дії палія з Дніпра додатково кваліфікували за:
- ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу)
- ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
СБУ викрила російських агентів, які намагалася розвідати маршрути ЗСУ
Служба безпеки України (СБУ) викрила агентурну мережу Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, яка розвідувала локації Сил оборони та стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці.
На Донеччині та в Одесі затримали трьох російських агентів. Ними виявилися мешканка Краматорська та двоє одеситів, які підтримували рашизм. Затримані приховано фіксували вузлові залізничні станції, які задіяні у переправленні важкого озброєння та боєприпасів на фронт.
Додатково агентка з Донеччини шукала позиції українських військ, які тримають оборону на Краматорському напрямку.
Жінка об’їжджала населені пункти поблизу передової та випитувала розвідінформацію у місцевих жителів під час побутових розмов.