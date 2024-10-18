У Польщі судять двох росіян, які в Кракові та Варшаві розповсюджували листівки із закликами приєднатися до російської терористичної організації "ПВК Вагнер". 

За інформацією польського медіа RMF24, Андрєй Г. і Алексєй Т. звинувачуються у співпраці з іноземною розвідкою та участі в міжнародній збройній групі, метою якої були терористичні дії.

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Вони діяли не лише в Польщі, зокрема у Кракові та Варшаві, але й в інших країнах ЄС, в Берліні і Парижі.

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Двох росіян звинувачують у тому, що вони брали участь у вербуванні нових членів для групи "Вагнера". Вони розповсюджували у різних містах наклейки з QR-кодом, який полегшував процес приєднання до організації.

"Листівки групи Вагнера ми взяли в Москві. Ми мали розклеїти 3 тисячі листівок у Кракові та Варшаві, але змогли розклеїти лише 200. Ми мали сфотографувати їх після розклеювання. Я не хотів займатися пропагандою, я просто хотів заробити гроші", – сказав один з росіян у залі суду.

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Оголошення з рекламою росіяни розвішували у туалетах фастфуду і кафе поруч з площею Ринок Кракова, у Польському музеї авіації, біля музею Шиндлера і в Казімєжі, у Варшаві, у закладах харчування та у парках і біля мостів через Віслу.

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Підсудні також мали повідомляти кураторам з російської розвідки місця, де вони залишили наклейки. 

Як повідомляє RMF24, на лаві підсудних обидва росіянина дали свої свідчення: один стверджував, що до арешту працював директором швейної фабрики, а інший зізнався, що був безробітним.

Обвинувальний акт було подано в червні прокурором Малопольського відділу по боротьбі з організованою злочинністю, а матеріали справи займають 600 сторінок. Один із обвинувачених не визнає своєї провини та відмовився свідчити.

Обвинувачених у поширенні листівок для вербування до ПВК "Вагнер" затримали співробітниками Агентства внутрішньої безпеки Польщі в серпні 2023 року у Варшаві. Їм загрожує до десяти років ув’язнення.

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ПВК "Вагнер" - що варто знати

ПВК "Вагнер"  — це російська воєнізована структура, яку вважають неофіційною частиною військових сил Російської Федерації. Вона фінансувалася Кремлем і це визнав Владімір Путін. Організація має тісні неофіційні зв'язки з ГРУ (Головне розвідувальне управління Генштабу РФ), що є однією з ключових російських спецслужб. 

Таким чином, ПВК "Вагнер" часто використовується як інструмент для досягнення військових і політичних цілей Росії, що дозволяє їй діяти "на відстані", не наражаючи на небезпеку офіційні державні структури.

Бойовик ПВК "Вагнер" беруть участь у бойових операціях у різних регіонах світу, зокрема в Сирії, Україні, Африці та інших країнах. "Вагнерівці" були присутні в Україні під час анексії Криму та активно діяли на Донбасі у 2014 році. З початком повномасштабної війни вони були інтегровані в російські військові операції в Україні.

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Вагнерівці часто звинувачуються в порушенні прав людини, воєнних злочинах і насильстві. Їхні методи дії включають жорстокі каральні операції, викрадення людей, а також залякування і терор мирного населення.

Після невдалої спроби заколоту у червні 2023 року, коли ватажок Вагнера Євген Пригожин і його війська рушили на Москву в знак протесту проти керівництва Міністерства оборони Росії, ситуація навколо групи змінилася. Пригожин, після угоди з Кремлем, був змушений відійти від справ і відправився до Білорусі.

Подальша доля ПВК "Вагнер" залишається невизначеною, особливо після загибелі Пригожина у серпні 2023 року.

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