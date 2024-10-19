Серед західних партнерів наразі немає консенсусу щодо далекобійних ударів України по території Росії.

Про це заявив президент США Джо Байден під час візиту до Німеччини.

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Байден прокоментував удари України вглиб території РФ

«Наразі немає консенсусу щодо надання Україні далекобійної зброї», - констатував глава Білого дому.

Він вкотре запевнив, що США й надалі підтримуватимуть Україну.

«Ми будемо підтримувати Україну. Ми переконаємося, що вона матиме всі необхідні їй спроможності», - сказав Джо Байден на запитання журналіста чи було досягнуто консенсусу щодо плану перемоги, який презентував Зеленський.

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Байден, Макрон, Шольц і Стармер обговорили допомогу Україні

18 жовтня лідери Великої Британії, Німеччини, США і Франції зустрілися у Берліні.

На порядку денному, зокрема, була допомога Україні та План перемоги Володимира Зеленського.

«Чотири лідери засудили триваючу агресивну війну Росії проти України, обговорили свої плани щодо надання Україні додаткової підтримки у сфері безпеки, економічної та гуманітарної допомоги, включно з використанням надзвичайних доходів від заморожених російських державних активів, про що було домовлено на саміті G7», - йдеться у повідомленні німецького Уряду за результатами зустрічі президентів США Джо Байдена та Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

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Більше по темі Курська операція зупинила наративи РФ про перемогу Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія почала сумніватися у власних наративах.

Очільники підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях із забезпечення справедливого і тривалого миру на основі міжнародного права, включаючи Статут Організації Об’єднаних Націй, і поваги до суверенітету і територіальної цілісності.