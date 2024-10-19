Служба національної розвідки Південної Кореї (NIS) у п'ятницю надала докази того, що, за її словами, є розгортанням північнокорейських військ у Росії перед участю у війні в Україні. Зокрема, серію супутникових зображень концентрації військ.

У п'ятничному пресрелізі NIS деталізували результати дослідження агентства щодо переміщення військ Пхеньяна, в якому йдеться, що ті, хто були розгорнуті в Росії, складалися з «1500 північнокорейських сил спеціального призначення з районів поблизу Чонджіна, Хамхунга та Мусудану» країни.

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За їхніми даними, вони були перевезені «чотирма десантними кораблями та трьома кораблями супроводу, що належать до Тихоокеанського флоту Росії» з 8 по 13 жовтня.

NIS заявила, що «це перший раз, коли російський флот увійшов у північнокорейські води з 1990 року» і додала, що заплановано ще один раунд перевезення військ, ймовірно, за допомогою подібних засобів.

Агентство заявило, що північнокорейські війська були розподілені на декількох базах на Далекому Сході Росії і стверджувало, що їм були видані «підроблені посвідчення особи мешканців регіонів Якутії та Бурятії Сибіру» на додаток до російської форми та зброї з метою приховати свою особу.

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Це твердження підтвердило попередні заяви української військової розвідки (ГУР) про створення в Росії «Спеціального бурятського батальйону» для включення військ Пхеньяна.

Військова база в Уссурійську, Приморський край Росії, з приблизно 400 північнокорейськими військовими, зібраними на плацу 16 жовтня.

«Північнокорейські солдати, відправлені до Росії, зараз дислокуються на російських військових базах на Далекому Сході, включаючи Владивосток, Уссурійськ, Хабаровськ та Благовещенськ, і очікується, що вони будуть розгорнуті на лінію фронту, як тільки вони завершать свою адаптаційну підготовку», — йдеться в пресрелізі.

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Військова база в Хабаровську, Росія, 16 жовтня, з приблизно 240 північнокорейськими військовими. Фото: Служба національної розвідки Південної Кореї (NIS)

NIS також заявила, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин оглядав тренування сил спеціального призначення 11 вересня та 2 жовтня перед їх розгортанням, посилаючись на фотографії, опубліковані північнокорейськими державними інформаційними агентствами.

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Агентство також заявило, що на початку серпня воно виявило присутність Кім Чон Сіка, першого віце-директора Департаменту оборонної промисловості Пхеньяна та ключової фігури в розробці ракет країни, «кілька разів відвідував північнокорейський майданчик запуску ракет KN-23 поблизу російсько-українського фронту» у супроводі «десятків північнокорейських військових офіцерів».

NIS також повторила постачання зброї Пхеньяном до Росії, що було висвітлено в нещодавньому матеріалі Kyiv Post.

У п'ятницю ввечері в Інтернеті почала з'являтися відео російського солдата, який коментував те, що він назвав іноземним підкріпленням, коли перед ним шикувалися чоловіки в уніформі.

Того ж вечора Центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки України також опублікував відео, нібито зображуюче війська Пхеньяна, у російському військовому таборі, які готуються до розгортання в Україну, розташованому в місті Сергієвка на Далекому Сході Росії.

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Хоча чоловіки на відео здаються азіатського походження і на фоні ледь чутно чужорідну мову, Kyiv Post не може встановити обставини на відео.