Росіяни вбили понад 100 українських військовослужбовців, які здавалися в полон.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Скільки українських військовополонених вбили росіяни

За словами омбудсмена, насправді таких випадків набагато більше. Адже в України немає механізму офіційно підтвердити цю інформацію.

«Наскільки мені відомо, за інформацією від Офісу генпрокурора, вже зафіксованих випадків, коли росіяни розстрілюють українських військовополонених більше 100. Загальна кількість зафіксованих українських військовополонених, яких росіяни стратили, 102 на даний момент», - розповів він.

Advertisement

Лубінець наголосив, що це свідома політика Росії.

«Однак міжнародні організації закривають на це очі. Я не бачу ні публічної, ні юридичної реакції на ці події - ордерів на арешт для воєнних злочинців досі немає», - сказав він.

Український омбудсмен наголосив, що правоохоронні органи роблять усе можливе для фіксації таких злочинів.

«На мій погляд, росіяни вбивають полонених не тільки для демонстрації зневаги до міжнародного права, але й для того, щоб «зв’язати кров'ю» виконавців та підтримати власну пропаганду», - наголосив Лубінець.

Advertisement

Розстріл українських військовополонених

Напередодні в Офісі генпрокурора повідомили, що росіяни ймовірно розстріляли ще одного пораненого воїна ЗСУ, який потрапив у полон на Бахмутському напрямку.

Попередньо, сталося це 6 вересня поблизу «Фенольного заводу» на території селища Нью-Йорк. За оперативними даними, український військовий був поранений під час бойового завдання. Окупанти взяли чоловіка в полон та розстріляли.

13 жовтня аналітики DeepState повідомили, що росіяни розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ. Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження.