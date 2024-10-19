У службі зазначили, що на момент атаки особовий склад був в укритті.

Під удар потрапив також підрозділ ДСНС - постраждало 5 рятувальників.

Пошкоджено навчальний та медичний заклади, приміщення низки установ, житлові будинки та транспортні засоби.

Про це повідомили в прокуратурі.

Такі оновлені дані назвали в обласній прокуратурі.

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Відтак унаслідок нічного авіаудару по місту відомо про одну жертву та вісім постраждалих.

13:05. Під завалами однієї із будівлі в Шостці виявили тіло загиблого чоловіка.

Окупанти завдали авіаудару по Сумщині

Цієї ночі російські війська атакували об'єкти енергетики та інфраструктури на Сумщині.

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Вдарили по Шосткинському району.

«В ніч з 18 на 19 жовтня, росіяни нанесли авіаційний удар по Шосткинській громаді, застосувавши КАБи та Шахеди», - повідомили в обласній адміністрації.

Там зазначили, що сили ППО збили три ворожі безпілотники.

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За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено семеро людей.

Знеструмлено ряд населених пунктів Шосткинського району.

У Сумиобленерго попередили про аварійні відключення.

«О 08:57 на території Сумщини введені графіки аварійних відключень із 1 по 5 черги. Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району», - зазначили в компанії.

Вночі росіяни вдарили по Одесі

Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Одесі.

У місті пошкоджено понад десять приватних будинків та триповерхівка.

«Внаслідок ворожої атаки в одному з рекреаційних районів Одеси пошкоджено частину житлового будинку», - розповів в.о. Одеського міського голови Олександр Філатов після ворожого обстрілу.

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За даними ДСНС, ніхто не постраждав.

Надзвичайники додали, що гасіння пожежі ускладнювалося через повторний сигнал «повітряної тривоги» в регіоні.