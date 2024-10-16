На Далекому Сході Росії відбувається підготовка 10 тис. північнокорейських військових, пише РБК-Україна з посиланням на власне джерело в Силах оборони. Ці дані також підтвердили поінформовані джерела Kyiv Post у розвідці.

Росіяни готують військових КНДР на Далекому Сході − подробиці

За даними РБК-Україна, цих військових готують до перекидання на прикордонні території поблизу України.

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Їх також готувати й для ротації російських військ, аби вивільнити власний російський особовий склад.

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Росія створює "батальйон" з громадянами КНДР − що треба знати

За даними джерел Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України (ГУР), Північна Корея надає широкомасштабну підтримку Росії не лише зброєю та військовою технікою, а й особовим складом.

Раніше LIGA.net з посиланням на джерела у ГУР повідомляло, що північнокорейських військових готують для участі у війні в Україні.

Північнокорейці увійдуть до складу "Особливого бурятського батальйону", організованого в складі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ.

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Американські посадовці сприймають це як "новий рівень відчаю Владіміра Путіна".

"Батальйон" налічуватиме до 3000 військовослужбовців Північної Кореї, і зараз він постачається стрілецькою зброєю та боєприпасами.

Його можуть розгорнути поблизу Суджі та Курська, поблизу кордону з Україною, хоча поки неясно, куди саме його направлять.

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Washington Post повідомляло, що тисячі піхотинців із КНДР навчаються в Росії з можливістю відправлення в Україну до кінця 2024 року.

Український військовий із позивним "Алекс" висловив скептицизм щодо ефективності північнокорейців, назвавши їхню армію застарілою та погано оснащеною.

Він припустив, що їхня роль, ймовірно, включатиме операції високого ризику, спрямовані на зменшення навантаження на російські сили.

14 жовтня російський лідер Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт закону про ратифікацію угоди про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю.

Раніше видання Kyiv Post з посиланням на джерела в розвідці повідомляло, що внаслідок ракетного удару по окупованій Росією території під Донецьком 3 жовтня загинули понад 20 військовослужбовців російських військ, у тому числі шість офіцерів із Північної Кореї, які прибули на переговори.

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