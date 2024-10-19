Польський активіст Каспер Сєніцький проїхав 800 кілометрів на велосипеді з Варшави до Києва, аби підтримати українських військових.

Під час своєї поїздки він збирав гроші на реабілітацію воїнів ЗСУ, яких вдалося звільнити з російського полону.

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Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Польський активіст проїхав на велосипеді з Варшави до Києва, щоб допомогти українським воїнам

У п'ятницю поляка зустріли на Майдані незалежності у Києві.

Там зібралися українські активісти, звільнені з полону та родини захисників.

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«Ця поїздка є виявом солідарності та способом привернути увагу до проблеми реабілітації та ресоціалізації військовополонених. Мій друг провів рік у російському полоні, тому моя мотивація теж особиста. Він розповідав мені про голод і тортури, які пережив, і я бачив фотографії його поранень. Ніхто не повинен переживати чогось подібного», - пояснив Каспер Сєніцький.

Активіст подолав понад 800 кілометрів у дощ і вітер, адже погода була штормовою.