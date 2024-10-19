Польський активіст Каспер Сєніцький проїхав 800 кілометрів на велосипеді з Варшави до Києва, аби підтримати українських військових.
Під час своєї поїздки він збирав гроші на реабілітацію воїнів ЗСУ, яких вдалося звільнити з російського полону.
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Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Польський активіст проїхав на велосипеді з Варшави до Києва, щоб допомогти українським воїнам
У п'ятницю поляка зустріли на Майдані незалежності у Києві.
Там зібралися українські активісти, звільнені з полону та родини захисників.
«Ця поїздка є виявом солідарності та способом привернути увагу до проблеми реабілітації та ресоціалізації військовополонених. Мій друг провів рік у російському полоні, тому моя мотивація теж особиста. Він розповідав мені про голод і тортури, які пережив, і я бачив фотографії його поранень. Ніхто не повинен переживати чогось подібного», - пояснив Каспер Сєніцький.
Активіст подолав понад 800 кілометрів у дощ і вітер, адже погода була штормовою.
За сім днів подорожі Касперові вдалося зібрати майже дев'яносто тисяч гривень на його сторінках у соцмережах.
«У дорозі як поляки, так і українці дуже допомагали мені - підтримкою, порадами, нічлігом. Ми сусіди та маємо бути разом, щоби протистояти російській загрозі», - каже чоловік.
З російського полону звільнили ще 95 оборонців
Напередодні Україна повернула з полону 95 захисників.
Серед звільнених - 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів. Це нацгвардійці, військові моряки, прикордонники та воїни інших підрозділів Сил безпеки та оборони.
Вони обороняли Маріуполь та «Азовсталь», Київщину, Чернігівщину, Херсонщину та схід України.
Цього разу вдалося звільнити чимало оборонців, яких Росія засудила на тривалі терміни.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що у багатьох звільнених серйозні захворювання та наслідки важких поранень, а через катування та недостатнє харчування військові дуже втратили вагу.