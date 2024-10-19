У центрі Луганська ліквідували російського воєнного злочинця - майора Дмитра Пєрвуху.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. 

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У Луганську підірвали майора окупантів

За даними ГУР, сталося це 18 жовтня близько 11:40. 

У центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот.

Всередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії - майор Дмитро Пєрвуха. 

«Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого Генштабу ЗС РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ», - розповіли в ГУР. 

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За інформацією розвідки, на окупованих територіях України він обіймав посаду так званого «начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби». 

Ударні дрони атакували завод «Кремній» у Брянську

Цієї ночі дрони атакували завод «Кремній» у російському Брянську. 

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Підрозділи ГУР провели успішну операцію на північ від Липців у Харківській області, знищивши майже полк російських військ і захопивши їхній батальйонний район.

Він виробляє мікроелектроніку. Зокрема, й для російських ракет. 

Про це повідомляють у соцмережах. 

«Кремний ЭЛ» - це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ. Завод обслуговує концерни «Алмаз-Антей», «Аерокосмічне обладнання», «Созвездие» і «Вега». Він робить деталі для систем ППО «Панцир» і ракетних комплексів «Іскандер», - пише телеграм-канал ASTRA. 

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Офіційно російська влада не підтвердила удар по заводу. Однак, визнала сам факт атаки на регіон і запевнила, нібито дрони вдалося знешкодити. 

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