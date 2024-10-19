За інформацією розвідки, на окупованих територіях України він обіймав посаду так званого «начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби».

«Пєрвуха перебував на службі підпорядкованого Генштабу ЗС РФ 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ», - розповіли в ГУР.

За даними ГУР, сталося це 18 жовтня близько 11:40.

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Ударні дрони атакували завод «Кремній» у Брянську

Цієї ночі дрони атакували завод «Кремній» у російському Брянську.

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Він виробляє мікроелектроніку. Зокрема, й для російських ракет.

Про це повідомляють у соцмережах.

«Кремний ЭЛ» - це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ. Завод обслуговує концерни «Алмаз-Антей», «Аерокосмічне обладнання», «Созвездие» і «Вега». Він робить деталі для систем ППО «Панцир» і ракетних комплексів «Іскандер», - пише телеграм-канал ASTRA.

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Офіційно російська влада не підтвердила удар по заводу. Однак, визнала сам факт атаки на регіон і запевнила, нібито дрони вдалося знешкодити.