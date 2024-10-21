Президент України Володимир Зеленський наголосив на протидії країн-партнерів залученню Росією Північної Кореї до війни, повідомив сам Зеленський у власному відеозверненні.

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"Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей із Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, а й військові. І ми чекаємо нормальної, чесної, сильної реакції партнерів на це", − заявив український президент.

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Він додав, що через залучення Північної Кореї до війни нестабільності та загроз може стати більше. Наразі є докази того, що Росія готується залучати ці війська до війни з Україною.

"Треба займатися цим. Реагувати. Протидіяти. І не можна давати злу вирости. Якщо світ мовчатиме зараз і якщо нам доведеться стикатися із солдатами з Північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатися від "Шахедів", то це точно нікому у світі не піде на користь і лише подовжить цю війну. Війну, яка має бути завершена справедливо та якнайшвидше", − наголосив Зеленський.