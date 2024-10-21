Президент України Володимир Зеленський наголосив на протидії країн-партнерів залученню Росією Північної Кореї до війни, повідомив сам Зеленський у власному відеозверненні.
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"Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей із Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, а й військові. І ми чекаємо нормальної, чесної, сильної реакції партнерів на це", − заявив український президент.
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Він додав, що через залучення Північної Кореї до війни нестабільності та загроз може стати більше. Наразі є докази того, що Росія готується залучати ці війська до війни з Україною.
"Треба займатися цим. Реагувати. Протидіяти. І не можна давати злу вирости. Якщо світ мовчатиме зараз і якщо нам доведеться стикатися із солдатами з Північної Кореї на фронті так само постійно, як захищатися від "Шахедів", то це точно нікому у світі не піде на користь і лише подовжить цю війну. Війну, яка має бути завершена справедливо та якнайшвидше", − наголосив Зеленський.
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Росія створює "батальйон" із громадян КНДР у складі бурятської бригади
На базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадян Північної Кореї.
За даними джерел Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України (ГУР), основний союзник окупантів Північна Корея надає широкомасштабну підтримку – не лише зброєю та військовою технікою, а й особовим складом.
Батальйон може бути розгорнутий поблизу Суджі та Курська, хоча поки неясно, куди саме його направлять.
Раніше Washington Post повідомляв, що тисячі північнокорейських піхотинців проходять навчання в Росії з можливістю відправлення в Україну до кінця 2024 року.
Національна служба розвідки Південної Кореї заявляла, що північнокорейський режим вирішив відправити 12 тис. військових для підтримки РФ у війні проти України.