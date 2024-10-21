Новим гендиректором Укроборонпрому призначили Олега Гуляка, який раніше був т.в.о. гендиректора акціонерного товариства, повідомила наглядова рада АТ "Українська оборонна промисловість".
Олег Гуляк став новим гендиректором Укроборонпрому
Як зазначила наглядова рада Укроборонпрому, цьому передували пошук та оцінка кандидатів, які проводило українське представництво Odgers Berndtson.
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На посаду керівника претендували понад 20 осіб, з яких потім обрали три кандидати. Наглядова рада провела фінальну співбесіду разом із представниками посольств США, Великої Британії та ФРН і визначилася з кандидатурою.
"Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником. Головні завдання, які стоять тепер перед ним − збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури", – зауважив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.
Водночас голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія додав, що для акціонерного товариства важливо, що найбільшу державну оборонну компанію очолила людина, яка має досвід роботи в Міноборони та керівника напрямку логістики ЗСУ.
Гуляк наголосив, що він "вдячний за довіру очолити Укроборонпром", і що спільна праця є надважливою для досягнення перемоги над Росією.
Рада підтримала призначення Сметаніна головою Мінстратегпрому
Парламентарі погодили призначення Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.
З 2023 року Сметанін очолював АТ "Українська оборонна промисловість".
З 2014 по 2015 він рік працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, яке є складником Укроборонпрому. Надалі працював головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу.
У 2020-2021 роках працював директором з виробництва ДП "Завод імені В.О. Малишева".
З квітня 2021 року по квітень 2023 року працював директором Державного підприємства "Харківський бронетанковий завод".