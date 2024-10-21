Новим гендиректором Укроборонпрому призначили Олега Гуляка, який раніше був т.в.о. гендиректора акціонерного товариства, повідомила наглядова рада АТ "Українська оборонна промисловість".

Олег Гуляк став новим гендиректором Укроборонпрому

Як зазначила наглядова рада Укроборонпрому, цьому передували пошук та оцінка кандидатів, які проводило українське представництво Odgers Berndtson.

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На посаду керівника претендували понад 20 осіб, з яких потім обрали три кандидати. Наглядова рада провела фінальну співбесіду разом із представниками посольств США, Великої Британії та ФРН і визначилася з кандидатурою.

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"Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником. Головні завдання, які стоять тепер перед ним − збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури", – зауважив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Водночас голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія додав, що для акціонерного товариства важливо, що найбільшу державну оборонну компанію очолила людина, яка має досвід роботи в Міноборони та керівника напрямку логістики ЗСУ.

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Гуляк наголосив, що він "вдячний за довіру очолити Укроборонпром", і що спільна праця є надважливою для досягнення перемоги над Росією.