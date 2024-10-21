Команда волонтерів "Дикі Шершні" працює над FPV-дроном Sting, який перехоплюватиме "Шахеди", пише The Telegraph.

Дрон Sting від команди волонтерів "Дикі Шершні" − що треба знати

За словами розробників, цей БпЛА зможе літати зі швидкістю понад 160 км/год на висоті близько 3 км.

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Sting має класичну конструкцію дрона з великим куполом у центрі, в якому встановлені боєголовка та камера.

Керувати безпілотником можна за допомогою окулярів віртуальної реальності, однак дрон матиме систему наведення на основі штучного інтелекту.

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Подібні БпЛА використовують для перехоплення розвідувальних дронів, але Sting стане першим дроном, спеціально розробленим для боротьби з "Шахедами".

Середня вартість дрона Sting, за словами одного з розробників, "у десятки разів нижча" за вартиість "Шахеда".

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