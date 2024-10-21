У ніч проти 21 жовтня Сили оборони збили 59 зі 116 безпілотників, які Росія запустила по Україні.
Нічна атака дронів 21 жовтня − подробиці
Окрім дронів, запущених із Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська, росіяни запустили також такі ракети:
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- одну балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23" (з території тимчасово окупованого Криму);
- одну керовану авіаційну ракету Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);
- одну керовану авіаційну ракета Х-31П (з повітряного простору в акваторії Чорного моря).
45 ворожих БпЛА були локаційно втрачені, однак ще до 10 дронів залишалися в повітряному просторі країни.
Уламки проломили дах будинку в Глевасі
Внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджений дах 5-поверхівки в Глевасі на Київщині, повідомило Управління ДСНС у Київській області.
Підрозділи ДСНС і Національної поліції евакуювали 43 мешканців будинку. За даними ДСНС, рятувальники обрізали нестабільні конструкції бетонних плит.
Від ДСНС на ліквідацію відправили 27 рятувальників і три одиниці техніки, зокрема й важку інженерну техніку.
Росіяни вночі вдарили балістикою по Кривому Рогу
У ніч проти 21 жовтня Росія вдарила балістичними ракетами по Кривому Рогу.
Поранень дістали дві жінки 63 та 36 років, 22-річний чоловік і 12-річна дівчинка, однак їм уже надали всю необхідну медичну допомогу.
У місті внаслідок атаки пошкоджені готель, а також п’ять багатоквартирних будинків, заклад культури, банк, два магазини та 14 автомобілів.