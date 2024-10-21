45 ворожих БпЛА були локаційно втрачені, однак ще до 10 дронів залишалися в повітряному просторі країни.

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Окрім дронів, запущених із Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська, росіяни запустили також такі ракети:

У ніч проти 21 жовтня Сили оборони збили 59 зі 116 безпілотників, які Росія запустила по Україні.

Від ДСНС на ліквідацію відправили 27 рятувальників і три одиниці техніки, зокрема й важку інженерну техніку.

Підрозділи ДСНС і Національної поліції евакуювали 43 мешканців будинку. За даними ДСНС, рятувальники обрізали нестабільні конструкції бетонних плит.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджений дах 5-поверхівки в Глевасі на Київщині, повідомило Управління ДСНС у Київській області.

Росіяни вночі вдарили балістикою по Кривому Рогу

У ніч проти 21 жовтня Росія вдарила балістичними ракетами по Кривому Рогу.

Поранень дістали дві жінки 63 та 36 років, 22-річний чоловік і 12-річна дівчинка, однак їм уже надали всю необхідну медичну допомогу.

У місті внаслідок атаки пошкоджені готель, а також п’ять багатоквартирних будинків, заклад культури, банк, два магазини та 14 автомобілів.