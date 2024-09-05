Парламентарі погодили призначення Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

З 2023 року Сметанін очолював АТ «Українська оборонна промисловість».

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Хто такий Герман Сметанін

Відомо, що Герман Сметанін з 2014 по 2015 рік працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, яке є складовою частиною Укроборонпрому.

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Надалі працював головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу.

У 2020-2021 роках працював директором з виробництва ДП «Завод імені В.О. Малишева».

З квітня 2021 року по квітень 2023 року працював директором Державного підприємства «Харківський бронетанковий завод».

У квітні 2023 року Кабінетом міністрів України призначений генеральним директором Державного підприємства «Завод імені В.О. Малишева».

28 червня 2023 року Кабмін призначив Германа Сметаніна новим керівником АТ «Українська оборонна промисловість».