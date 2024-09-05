Парламентарі погодили призначення Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.
З 2023 року Сметанін очолював АТ «Українська оборонна промисловість».
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Хто такий Герман Сметанін
Відомо, що Герман Сметанін з 2014 по 2015 рік працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, яке є складовою частиною Укроборонпрому.
Надалі працював головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу.
У 2020-2021 роках працював директором з виробництва ДП «Завод імені В.О. Малишева».
З квітня 2021 року по квітень 2023 року працював директором Державного підприємства «Харківський бронетанковий завод».
У квітні 2023 року Кабінетом міністрів України призначений генеральним директором Державного підприємства «Завод імені В.О. Малишева».
28 червня 2023 року Кабмін призначив Германа Сметаніна новим керівником АТ «Українська оборонна промисловість».
Кадрові перестановки в Кабміні та Офісі президента − що відомо
Під час цього ж засідання Верховної Ради:
- були звільнено міністра закордонних справ Дмитро Кулеба та віцепрем’єр-міністерка й міністерка з питань реінтеграції ТОТ України Ірина Верещук та Віталій Коваль з посади голови Фонду державного майна
- було підтримано призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України та Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України-міністерки юстиції
- призначено Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій та Світлану Гринчук міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів України
- ухвалено рішення про призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України та Миколи Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій
- призначено Наталію Калмикову міністеркою у справах ветеранів.
Напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді та Офісі президента.