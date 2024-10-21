У ніч проти 21 жовтня Росія вдарила балістичними ракетами по Кривому Рогу, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Удар балістикою по Кривому Рогу − подробиці
Як зазначається, поранень дістали дві жінки 63 та 36 років, 22-річний чоловік і 12-річна дівчинка, однак їм уже надали всю необхідну медичну допомогу.
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У місті внаслідок атаки пошкоджені готель, а також п’ять багатоквартирних будинків, заклад культури, банк, два магазини та 14 автомобілів.
За словами Голови Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкула, росіяни вдарили по місту балістикою.
Росіяни чотири години обстрілювали прикордоння Сумщини
20 жовтня Росія била по Шалигінський громаді у Шосткинському районі.
Під ворожим вогнем опинилася цивільна інфраструктура Шалигінської громади.
Жертвою росіян став 62-річний чоловік. Під час атаки він був на території власного домоволодіння.