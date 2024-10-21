У ніч проти 21 жовтня Росія вдарила балістичними ракетами по Кривому Рогу, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Удар балістикою по Кривому Рогу − подробиці

Як зазначається, поранень дістали дві жінки 63 та 36 років, 22-річний чоловік і 12-річна дівчинка, однак їм уже надали всю необхідну медичну допомогу.

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У місті внаслідок атаки пошкоджені готель, а також п’ять багатоквартирних будинків, заклад культури, банк, два магазини та 14 автомобілів.

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За словами Голови Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкула, росіяни вдарили по місту балістикою.

Росіяни чотири години обстрілювали прикордоння Сумщини

20 жовтня Росія била по Шалигінський громаді у Шосткинському районі. 

Під ворожим вогнем опинилася цивільна інфраструктура Шалигінської громади. 

Жертвою росіян став 62-річний чоловік. Під час атаки він був на території власного домоволодіння. 

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