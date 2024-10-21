До суду передали справу львівського бізнесмена, його сина і директорів підприємств про постачання неякісного одягу для Збройних сил України на понад 1 мільярд гривень.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Завершено розслідування справи про закупівлю неякісного одягу

За процесуального керівництва прокурорів ОГП завершено досудове розслідування стосовно п’ятьох учасників злочинної організації, які завдали Міністерству оборони понад мільярд гривень шкоди під час закупівлі неякісного одягу для ЗСУ.

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Ідеться про львівського підприємця, його сина, двох директорів і представника підприємств.

Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Крім того, бізнесмену, його сину і двом директорам підприємств інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними розслідування, львівський бізнесмен створив злочинну організацію з метою заволодіння бюджетними коштами.

Учасники цієї організації уклали договори із Міністерством оборони на постачання військового одягу для потреб ЗСУ.

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Внаслідок поставки неякісного одягу, державі в особі Міноборони завдано шкоди на суму понад 1 млрд грн.

Учасникам злочинної організації обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою.

Підозрюваним повідомили про завершення досудового розслідування та надали доступ до матеріалів для ознайомлення.

Матеріали кримінального провадження стосовно шостого учасника злочинної організації виділені у зв’язку з оголошенням підозрюваного в розшук.

Справа родини Гринкевичів

29 грудня працівники ДБР затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро.

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Хабар повинен був посприяти поверненню майна, вилученого у підконтрольних Гринкевичу компаній в ході розслідування щодо розкрадань на закупівлях Міноборони.

Наступного дня Ігорю Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн 440 тис. гривень.

Вдень 11 січня Державне бюро розслідувань повідомило, що в межах розслідування було проведено обшуки за адресами проживання та роботи львівського бізнесмена, директорів, офісів і підконтрольних йому компаній. Тоді було розпочато процес арешту активів.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів опублікувало перелік розшуканих активів Гринкевича та його родичів, серед них - елітна нерухомість, топавтомобілі та зброя.

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18 квітня суд у Києві скасував арешт будівлі, приміщення та земельної ділянки, які належать ТОВ «ВТ Девелопмент», що пов'язане з львівським бізнесменом Ігорем Гринкевичем.