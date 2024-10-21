Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) профінансувало державні наукові дослідження Росії в Криму після окупації півострова Москвою з 2014 року.

Про це пише Укрінформ з посиланням на розслідування "Радіо Свобода".

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МАГАТЕ співпрацювало з РФ у Криму - що відомо

Журналісти отримали два дослідницькі контракти МАГАТЕ з російськими державними науковими установами, які передбачали польові роботи в тимчасово окупованому Криму.

Вони були підписані в період з 2016-го по 2019 роки. Крім цього, перший контракт був продовжений влітку 2019 року. Зазначається, що ці контракти були "відносно невеликі".

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У заяві МАГАТЕ для "Радіо Свободи" заявили, що агентство продовжує визнавати Крим українським відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН від 2014 року.

В агентстві додали, що ці дослідження були "суто технічного характеру", і зазначили, що вони "не є жодними змінами в позиції агентства щодо статусу Криму".

Більше по темі Зеленський заявив, що Україна створила буферну зону у Росії Збройні сили України зберігають свої позиції та не дозволяють армії РФ просуватися.

"Назви, які використовують контрагенти, і представлення матеріалів у їхніх звітах не означають висловлення будь-якої думки з боку МАГАТЕ щодо правового статусу будь-якої країни чи території чи її влади", – заявив речник МАГАТЕ.

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Також він назвав контрагента одного з проєктів – Об’єднаний інститут ядерних досліджень, міжнародний дослідницький центр у місті Дубна під Москвою, – "не російською організацією, а міжнародною міжурядовою науково-дослідною організацією, що розташована в Росії".

Водночас постійне дипломатичне представництво України у Відні, де розташована штаб-квартира МАГАТЕ, повідомило "Радіо Свобода", що український уряд не схвалив жодних дослідницьких проєктів МАГАТЕ в Криму.

"Наша позиція залишається чіткою: Україна рішуче виступає проти будь-яких міжнародних проєктів чи будь-якої іншої діяльності на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь, оскільки це порушує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави", – ідеться у заяві дипломатів, переданій журналістам.

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Керівник МАГАТЕ відвідав ЗАЕС та оцінив ситуацію на градирні після пожежі

4 вересня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі відвідав Запорізьку атомну електростанцію.

3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що зустрівся в Києві з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі.

Вони обговорили покращення ядерної безпеки України, а також домовилися про необхідність розширення мандату чинних спостережних місій МАГАТЕ на українських АЕС.

Гендиректор Міжнародного агентства очолив місію агентства на Курську АЕС 27 серпня.

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