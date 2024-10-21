Правоохоронці оголосили про підозри трьом російським військовослужбовцям, які у березні 2022 року в селі Ягідне Чернігівської області жорстоко поводилися і вчинили сексуальне насильство над жінкою.

Про це повідомила Національна поліція України.

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На Чернігівщині військові РФ вчинили сексуальне насильство над жінкою

Троє мешканців Республіки Тива Російської Федерації віком 37, 30 і 28 років у складі контингенту військ РФ у березні 2022 року перебували в с. Ягідне Чернігівського району Чернігівської області.

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На початку березня вони здійснили незаконне затримання цивільної жінки, нібито підозрюючи її у співпраці зі Збройними силами України.

Вони відвели її до одного з будинків у селі Ягідному, жорстоко побили, примусили роздягнутися і вчинили сексуальне насильство над нею.

Далі росіяни перевели жінку до так званого "підвалу смерті" у школі с. Ягідне.

Там вони повторили злочинні дії щодо потерпілої, вигнавши з одного із приміщень усіх цивільних, які перебували всередині.

Слідчі оголосили усім трьом російським військовим про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Триває досудове розслідування.

Військові РФ розстріляли авто з цивільними на Чернігівщині

20 вересня двох російським військових заочно засудили до довічного ув'язнення за прицільний розстріл автомобіля з жителями Чернігівської області.

Автомобіль і люди в ньому не становили жодної загрози для російських військових.

Проте вони почали обстрілювати машину з автоматичної зброї.

Водій та пасажирка автомобіля загинули на місці, а двоє неповнолітніх отримали тілесні ушкодження.