Поблизу Селидове російські військові розстріляли двох полонених бійців Збройних Сил України.

Українські правоохоронці почали розслідування, повідомив Офіс генерального прокурора (ОГП).

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Розстріл військових на Донеччині - що відомо

"18 жовтня о 14:38, представники ЗС РФ у Покровському районі взяли у полон двох українських військовослужбовців.

Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї", зазначили у ОГП.

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Правоохоронці наголошують, вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

18 жовтня на Бахмутському напрямку російські окупанти розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України.

Подробиці читайте у матеріалі Kyiv Post.

Росіяни розстріляли українських полонених на Курщині – що відомо

13 жовтня DeepState у своєму Телеграм-каналі повідомив, що росіяни вчергове порушили правила та звичаї ведення війни — розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.

«Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що п…ри 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях», – йшлося у повідомленні проєкту.

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Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених на Курщині.