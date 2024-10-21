З тимчасово окупованої російською армією території Криму вдалося успішно евакуювати 77-річну жінку, яка не отримувала необхідного медичного догляду від росіян.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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З Криму повернули літню жінку - що відомо

"Через похилий вік і стан здоров'я українка потребує постійного медичного догляду, який не був їй забезпечений на ТОТ", - зазначив Лубінець

Він додав, що жінці протягом тривалого часу допомагали небайдужі люди, проте після чергового затяжного перебування в лікарні вона потребувала термінової евакуації.

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Спільними зусиллями нашої інституції та партнерських організацій були вжиті всі необхідні заходи.

Жінка була забезпечена медичним супроводом на всьому шляху: поряд з нею постійно перебував медпрацівник, а після перетину кордону на неї чекала швидка.

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Медичний персонал оглянув її та супроводив до Ужгорода, де вона возз'єдналася з сім’єю.

Росія викрала десятки тисяч українських дітей – скільки вже повернули

2 жовтня з тимчасово окупованих територій Херсонської області та Криму на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще сімох дітей.

27 вересня у межах Bring Kids Back UA з окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще дев'ятьох дітей та 20-річного юнака з братом.

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13 вересня з ТОТ Херсонщини повернули сімох хлопчиків та трьох дівчаток віком від 3 до 16 років.

Кореспондент Kyiv Post повідомляв раніше, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму за участі керівників державних інституцій 27 серпня розповів про те, що за останні вже понад два роки Росія викрала десятки тисяч українських дітей, тоді як повернути вдалося лише кілька сотень.