У ніч проти 22 жовтня російські ударні дрони налетіли на приватний житловий сектор Сум, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Атака дронів на Суми 22 жовтня − подробиці

06:55: Як зазначила пресслужба ОВА, в небі над областю збили 25 "Шахедів".

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Внаслідок нальоту на Суми загинули троє людей, серед яких є дитина.

02:16: "Попередньо, на жаль, є загиблі цивільні люди. Працюють аварійно-рятувальні служби", − додала пресслужба ОВА.

00:56: За даними в. о. міського голови Сум Артема Кобзаря, внаслідок влучання "Шахеда" в будинок постраждала людина, її доставили в лікарню.

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Росія вдарила балістикою по дитячому садку в Запоріжжі: є загиблі

21 жовтня росіяни вдарили балістичною ракетою по дитсадку в житловому кварталі Запоріжжя.

За даними очільника місцевої ОВА, кількість загиблих збільшилася до трьох. 44-річна жінка померла в лікарні. Медики кілька годин боролися за її життя.

Раніше з-під завалів будівлі, зруйнованої внаслідок російського удару, дістали тіло чоловіка.

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