У ніч проти 22 жовтня російські ударні дрони налетіли на приватний житловий сектор Сум, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Атака дронів на Суми 22 жовтня − подробиці
06:55: Як зазначила пресслужба ОВА, в небі над областю збили 25 "Шахедів".
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Внаслідок нальоту на Суми загинули троє людей, серед яких є дитина.
02:16: "Попередньо, на жаль, є загиблі цивільні люди. Працюють аварійно-рятувальні служби", − додала пресслужба ОВА.
00:56: За даними в. о. міського голови Сум Артема Кобзаря, внаслідок влучання "Шахеда" в будинок постраждала людина, її доставили в лікарню.
Росія вдарила балістикою по дитячому садку в Запоріжжі: є загиблі
21 жовтня росіяни вдарили балістичною ракетою по дитсадку в житловому кварталі Запоріжжя.
За даними очільника місцевої ОВА, кількість загиблих збільшилася до трьох. 44-річна жінка померла в лікарні. Медики кілька годин боролися за її життя.
Раніше з-під завалів будівлі, зруйнованої внаслідок російського удару, дістали тіло чоловіка.