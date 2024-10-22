У ніч проти 22 жовтня російські ударні дрони налетіли на приватний житловий сектор Сум, повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Атака дронів на Суми 22 жовтня − подробиці 06:55: Як зазначила пресслужба ОВА, в небі над областю збили 25 "Шахедів". ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Внаслідок нальоту на Суми загинули троє людей, серед яких є дитина.

02:16: "Попередньо, на жаль, є загиблі цивільні люди. Працюють аварійно-рятувальні служби", − додала пресслужба ОВА. 00:56: За даними в. о. міського голови Сум Артема Кобзаря, внаслідок влучання "Шахеда" в будинок постраждала людина, її доставили в лікарню. Advertisement