У ніч проти 22 жовтня невідомі дрони налетіли на два спиртзаводи в Єфремові, місцеву ТЕЦ у Тульській області та завод "Біохім" у Тамбовській області Росії.
Про це повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.
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Атака дронів на спиртзаводи Росії − подробиці
Як зазначається, перший вибух почули в Єфремові Тульської області.
За даними АSTRА, на місцеву ТЕЦ налетіли щонайменше два безпілотники.
Місцеві жителі писали про атаку на ТЕЦ та Завод синтетичного каучуку, однак наразі точної інформації немає, а влада атаку не коментувала.
Губернатор Тульської області зауважив, що ушкоджень зазнало приміщення Єфремівського спиртзаводу та спиртзаводу в селі Лужковський Суворовського району.
Єфремов і Лужковський розташовані приблизно за 150 км одне від одного.
Губернатор Воронезької області додав, що один із безпілотників упав на будівлю цеху промислового підприємства, внаслідок чого виникло "невелике займання" на одному поверсі будівлі.
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Згодом губернатор Тамбовської області повідомив, що о 5:20 ранку в місті Рассказово на підприємстві АТ "Біохім" пролунав вибух із подальшим займанням. Вогонь вдалося загасити о 6:24.
Це підприємтсво виготовляє продукцію, що має стратегічне значення для держави, а також здійснює комплексну переробку цукрозмішувальної сировини в різні види спиртів.
Вороже міністерство оборони заявило, що за цю ніч над п’ятьма областями Росії нібито збили 18 безпілотників.
Сили оборони вдарили по аеродрому та військовому заводу РФ
20 жовтня Сили оборони України вдарили по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2" у Липецькій області РФ.
Також наші воїни атакували завод Свердлова у Дзержинську Нижньогородської області.
У російському місті Дзержинськ Нижегородської області дрони атакували завод імені Я.М. Свердлова, який є частиною російського військово-промислового комплексу.
Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин для різних галузей. Він перебуває у санкційному списку України "за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".