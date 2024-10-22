У ніч проти 22 жовтня невідомі дрони налетіли на два спиртзаводи в Єфремові, місцеву ТЕЦ у Тульській області та завод "Біохім" у Тамбовській області Росії.

Про це повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

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Атака дронів на спиртзаводи Росії − подробиці

Як зазначається, перший вибух почули в Єфремові Тульської області.

За даними АSTRА, на місцеву ТЕЦ налетіли щонайменше два безпілотники.

Місцеві жителі писали про атаку на ТЕЦ та Завод синтетичного каучуку, однак наразі точної інформації немає, а влада атаку не коментувала.