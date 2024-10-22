Під час неоголошеного візиту до Києва в понеділок Міністр оборони США Ллойд Остін розкрив вміст нового пакета військової допомоги Україні на 400 млн доларів. На спільній пресконференції після зустрічі з українським президентом Остін сказав: ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. «Сьогодні я з приємністю оголошую надання пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів за особистими повноваженнями Президента США, в якому будуть додаткові боєприпаси, броньована техніка і протитанкова зброя». Advertisement Однак Остін нічого не сказав про «План перемоги» Зеленського, який, як заявив напередодні український президент, «має підтримку з боку США», що свідчить про «зміни в риториці» американської адміністрації.

Найсуперечливішим пунктом плану Зеленського є вступ України до НАТО, проти якого США жодним чином не заперечують, але й не кажуть, коли це може статися. Щодо надання Україні дозволу бити американськими далекобійними ракетами по цілях у глибині території Росії, то такого дозволу ще немає, проте риторика дійсно змінилася, і вже з’являються повідомлення про те, що Західні союзники все більше схиляються до такого рішення, хоча офіційного оголошення про це може й не бути. Advertisement Більше по темі МЗС Китаю не хоче коментувати присутність військових КНДР у Росії Речник МЗС Китаю сподівається, що "всі сторони будуть працювати для деескалації". «Перед нами історичний вибір, – сказав Остін. – Ми можемо й далі рішуче боротися проти агресії Путіна, або дозволити Путіну робити все, що він захоче, і приректи наших дітей і онуків на життя в набагато кривавішому і небезпечнішому світі». Минулої п’ятниці Президент США Джо Байден зустрівся в Берліні з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії, з якими обговорив російсько-українську війну. Тоді ж газета Financial Times написала, що країни «Великої сімки» схиляються до рішення виділити Києву кредит на 20 млрд доларів, який буде виплачений за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Advertisement У своєму вечірньому зверненні Зеленський сказав, що крім оголошеного пакету на 400 мільйонів доларів США готують ще один – на 800 мільйонів, які підуть на виробництво українських дронів. Раніше цього місяця Зеленський заявив на ІІ Міжнародному форумі оборонних індустрій, що Україна може виробляти 4 мільйони дронів на рік, і що нарощується виробництво інших видів зброї. У понеділок Міністерство оборони США опублікувало пресреліз, у якому вказало, що пакет допомоги Україні на 400 мільйонів доларів надається задля забезпечення її найнагальніших потреб, і що до нього входять боєприпаси для ракетних і артилерійських систем, міномети й міни до них, бронетехніка і протитанкова зброя: Advertisement боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси та постріли;

ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW), що запускаються з підводного човна;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

бронетранспортери M113;

супутникові засоби зв'язку;

стрілецька зброя та боєприпаси;

гранати та навчальне обладнання;

саперна техніка та боєприпаси;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Today, I welcomed U.S. @SecDef Lloyd Austin in Kyiv. I thanked him for a new defense assistance package for Ukraine worth $400 million that includes ammunition, military equipment, and weaponry.



During the meeting we discussed critical defense priorities, including Ukraine’s air… pic.twitter.com/j0O1LEO5lZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 21, 2024

Київ назвав зустріч Генсека ООН з Путіним «небезпечним прецедентом» Міністерство закордонних справ України розкритикувало рішення Генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша зустрітись у четвер із російським автократом Владіміром Путіним. Це, як зазначив Кремль, має бути його перша поїздка до Росії за понад два роки. «Генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він, однак, прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН», – йдеться в заяві МЗС. Гуттереш, який раніше заявляв, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну «створює небезпечний для світу прецедент», тепер їде до Казані на саміт лідерів дев’яти країн, що входять до групи БРІКС (Бразилія, Індія, Китай, Південна Африка) – країн, які не засудили загарбницьку війну Путіна проти України. Advertisement «Очікується, що крім діяльності ООН вони обговорять актуальні питання міжнародного порядку денного, в тому числі кризу на Близькому Сході та ситуацію навколо України», – йдеться в повідомленні Кремля. Як повідомляє агенція Франс Пресс (AFP), станом на понеділок ООН ще не підтвердила, що така зустріч планується. Відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу в Нью-Йорку, чи має Гуттереш намір їхати цього тижня до Казані, заступник його речника Фархан Гак сказав: «Про його майбутні поїздки буде оголошено пізніше». Advertisement План Зеленського виключає будь-які територіальні поступки, а сам він виключає прямі перемовини з Путіним. Під час свого останнього візиту до Росії у квітні 2022 року Гуттереш обговорював із Путіним пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільних із зон конфлікту. Гуттереш закликав до «справедливого миру» з повагою до міжнародного права і «територіальної цілісності» України, проте він відхилив запрошення на Саміт миру, який відбувся цього літа в Швейцарії, зібравши лідерів і найвищих посадовців 50 держав. На ньому Зеленський вперше представив свій план досягнення миру.

Putin meets UN secretary general António Guterres in the Kremlin. The long table is back! pic.twitter.com/zjVkHRFL5v — max seddon (@maxseddon) April 26, 2022