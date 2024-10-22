Під час неоголошеного візиту до Києва в понеділок Міністр оборони США Ллойд Остін розкрив вміст нового пакета військової допомоги Україні на 400 млн доларів.
На спільній пресконференції після зустрічі з українським президентом Остін сказав:
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«Сьогодні я з приємністю оголошую надання пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів за особистими повноваженнями Президента США, в якому будуть додаткові боєприпаси, броньована техніка і протитанкова зброя».
Однак Остін нічого не сказав про «План перемоги» Зеленського, який, як заявив напередодні український президент, «має підтримку з боку США», що свідчить про «зміни в риториці» американської адміністрації.
Найсуперечливішим пунктом плану Зеленського є вступ України до НАТО, проти якого США жодним чином не заперечують, але й не кажуть, коли це може статися. Щодо надання Україні дозволу бити американськими далекобійними ракетами по цілях у глибині території Росії, то такого дозволу ще немає, проте риторика дійсно змінилася, і вже з’являються повідомлення про те, що Західні союзники все більше схиляються до такого рішення, хоча офіційного оголошення про це може й не бути.
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«Перед нами історичний вибір, – сказав Остін. – Ми можемо й далі рішуче боротися проти агресії Путіна, або дозволити Путіну робити все, що він захоче, і приректи наших дітей і онуків на життя в набагато кривавішому і небезпечнішому світі».
Минулої п’ятниці Президент США Джо Байден зустрівся в Берліні з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії, з якими обговорив російсько-українську війну. Тоді ж газета Financial Times написала, що країни «Великої сімки» схиляються до рішення виділити Києву кредит на 20 млрд доларів, який буде виплачений за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
У своєму вечірньому зверненні Зеленський сказав, що крім оголошеного пакету на 400 мільйонів доларів США готують ще один – на 800 мільйонів, які підуть на виробництво українських дронів.
Раніше цього місяця Зеленський заявив на ІІ Міжнародному форумі оборонних індустрій, що Україна може виробляти 4 мільйони дронів на рік, і що нарощується виробництво інших видів зброї.
У понеділок Міністерство оборони США опублікувало пресреліз, у якому вказало, що пакет допомоги Україні на 400 мільйонів доларів надається задля забезпечення її найнагальніших потреб, і що до нього входять боєприпаси для ракетних і артилерійських систем, міномети й міни до них, бронетехніка і протитанкова зброя:
- боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
- 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси та постріли;
- ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW), що запускаються з підводного човна;
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- бронетранспортери M113;
- супутникові засоби зв'язку;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- гранати та навчальне обладнання;
- саперна техніка та боєприпаси;
- обладнання для захисту критичної інфраструктури;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.
Today, I welcomed U.S. @SecDef Lloyd Austin in Kyiv. I thanked him for a new defense assistance package for Ukraine worth $400 million that includes ammunition, military equipment, and weaponry.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 21, 2024
During the meeting we discussed critical defense priorities, including Ukraine’s air… pic.twitter.com/j0O1LEO5lZ
Київ назвав зустріч Генсека ООН з Путіним «небезпечним прецедентом»
Міністерство закордонних справ України розкритикувало рішення Генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша зустрітись у четвер із російським автократом Владіміром Путіним. Це, як зазначив Кремль, має бути його перша поїздка до Росії за понад два роки.
«Генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він, однак, прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН», – йдеться в заяві МЗС.
Гуттереш, який раніше заявляв, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну «створює небезпечний для світу прецедент», тепер їде до Казані на саміт лідерів дев’яти країн, що входять до групи БРІКС (Бразилія, Індія, Китай, Південна Африка) – країн, які не засудили загарбницьку війну Путіна проти України.
«Очікується, що крім діяльності ООН вони обговорять актуальні питання міжнародного порядку денного, в тому числі кризу на Близькому Сході та ситуацію навколо України», – йдеться в повідомленні Кремля.
Як повідомляє агенція Франс Пресс (AFP), станом на понеділок ООН ще не підтвердила, що така зустріч планується. Відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу в Нью-Йорку, чи має Гуттереш намір їхати цього тижня до Казані, заступник його речника Фархан Гак сказав: «Про його майбутні поїздки буде оголошено пізніше».
План Зеленського виключає будь-які територіальні поступки, а сам він виключає прямі перемовини з Путіним.
Під час свого останнього візиту до Росії у квітні 2022 року Гуттереш обговорював із Путіним пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільних із зон конфлікту. Гуттереш закликав до «справедливого миру» з повагою до міжнародного права і «територіальної цілісності» України, проте він відхилив запрошення на Саміт миру, який відбувся цього літа в Швейцарії, зібравши лідерів і найвищих посадовців 50 держав. На ньому Зеленський вперше представив свій план досягнення миру.
Putin meets UN secretary general António Guterres in the Kremlin. The long table is back! pic.twitter.com/zjVkHRFL5v— max seddon (@maxseddon) April 26, 2022
Російські блогери задокументували, серед інших воєнних злочинів Москви, застосування пестицидів проти українських військовополонених
Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що російські військові продовжують «систематично вчиняти воєнні злочини, в тому числі страчують українських військовополонених і застосовують хімічну зброю».
У понеділок аналітики ISW вказали на російського військового блогера, який напередодні опублікував відео, на якому російські військові застосовують проти українських військових хлорпікрин (пестицид, який уражає легені). Цей отруйний газ використовувався під час Першої світової війни і відтоді був заборонений міжнародними конвенціями.
У травні Держдепартамент США заявив, що російські сили застосовують хлорпікрин та інші отруйні гази, порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї, підписантом якої є Російська Федерація. Українські офіційні особи також повідомляли, що все більше російських гранат містять хлорпікрин, і що російські військові продовжують впритул розстрілювати українських полонених.
«21 жовтня українські офіційні особи повідомили, що 18 жовтня російські військові стратили двох українських військовополонених поблизу Селидового Донецької області, розстрілявши їх впритул, – зазначили аналітики ISW. – Останнім часом збільшилася кількість страт українських військовополонених на порушення Женевської конвенції, яка забороняє нелюдське поводження і страту військовополонених. Систематичне вчинення воєнних злочинів на всьому театрі бойових дій свідчить про низький рівень дисципліни в російській армії, а також про те, що російські польові командири не роблять нічого, щоб запобігти таким злочинним діям своїх підлеглих, або навіть заохочують їх до таких дій».