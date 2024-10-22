Атаковані спиртзаводи в Росії використовують для виготовлення різних видів пального для військових потреб і вибухових речовин, повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Дрони атакували спиртзаводи в Росії
У ніч проти 22 жовтня українські дрони налетіли на чотири підприємства подібного спрямування на території РФ:
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
- Біохім, що займається переробкою меляси та виробництво етилового спирту;
- Лужківський спиртзавод;
- Єфремівський спиртзавод;
- Промислове підприємство у Воронезькій області.
"Це все − військові об'єкти, попри замаскованість під щось інше", − пояснив керівник ЦПД.
Наліт дронів на заводи в Росії 22 жовтня − що треба знати
У ніч проти 22 жовтня дрони налетіли на два спиртзаводи в Єфремові, місцеву ТЕЦ у Тульській області та завод "Біохім" у Тамбовській області Росії.
Перший вибух почули в Єфремові Тульської області.
Місцеві жителі писали про атаку на ТЕЦ та Завод синтетичного каучуку, однак наразі точної інформації немає, а влада атаку не коментувала.
Губернатор Воронезької області додав, що один із безпілотників упав на будівлю цеху промислового підприємства, внаслідок чого виникло "невелике займання" на одному поверсі будівлі.