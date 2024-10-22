Атаковані спиртзаводи в Росії використовують для виготовлення різних видів пального для військових потреб і вибухових речовин, повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Дрони атакували спиртзаводи в Росії

У ніч проти 22 жовтня українські дрони налетіли на чотири підприємства подібного спрямування на території РФ:

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Біохім, що займається переробкою меляси та виробництво етилового спирту;

Лужківський спиртзавод;

Єфремівський спиртзавод;

Промислове підприємство у Воронезькій області.

"Це все − військові об'єкти, попри замаскованість під щось інше", − пояснив керівник ЦПД.

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Наліт дронів на заводи в Росії 22 жовтня − що треба знати

У ніч проти 22 жовтня дрони налетіли на два спиртзаводи в Єфремові, місцеву ТЕЦ у Тульській області та завод "Біохім" у Тамбовській області Росії.

Перший вибух почули в Єфремові Тульської області.

Місцеві жителі писали про атаку на ТЕЦ та Завод синтетичного каучуку, однак наразі точної інформації немає, а влада атаку не коментувала.

Губернатор Воронезької області додав, що один із безпілотників упав на будівлю цеху промислового підприємства, внаслідок чого виникло "невелике займання" на одному поверсі будівлі.