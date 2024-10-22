Європарламент підтримав пропозицію про надання Україні позики Європейського Союзу у межах кредиту G7, який будуть виплачувати із використанням прибутків від заморожених активів РФ.

Про це ідеться на сайті Європейського парламенту.

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В ЄС схвалили позику Україні д €35 млрд - що відомо

Перед голосуванням у Європарламенті кілька годин тривали дебати.

Рішення про надання Україні кредиту на 35 млрд євро у межах кредиту G7 на загалом 50 млрд доларів (близько 45 млрд євро) з використанням прибутків від активів РФ підтримали 518 голосами.

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Відомо, що кінцева сума, яку ЄС надасть як позику, може бути меншою, оскільки вона залежить від внесків країн G7.

Країни G7 25 жовтня оголосять про свої внески у межах кредиту Україні

Єврокомісар питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що партнери з Великої сімки мають оголосити про свої внески в ініціативу 50 млрд доларів для України в Нью-Йорку 25 жовтня.

«Схвалення депутатів дозволить до кінця цього року реалізувати пропозицію створення механізму кредитного співробітництва з Україною та надання кредиту макрофінансової допомоги вже наступного року», - казав комісар.

Більше по темі Євросоюз почне розробляти нові санкції проти Росії в січні Тоді ж Угорщина завершить піврічне головування в Раді ЄС.

Угорщина не схвалить кредит Україні на $50 млрд до завершення виборів у США

8 жовтня міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга заявив, що його країна відклала ухвалення остаточного рішення про виділення Україні кредиту на суму 50 мільярдів до завершення президентських виборів у США.

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Також Будапешт відтермінував рішення про продовження санкцій ЄС проти Росії.

ЄС надасть Україні кредит на €35 млрд євро - подробиці

20 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК надасть Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро в межах узгодженого країнами G7 плану кредитування на 50 мільярдів доларів з використанням заморожених активів РФ.

Президент Володимир Зеленський розповів, що кошти витратять передусім на енергетику, бомбосховища для закладів освіти, імпортну зброю та ППО.