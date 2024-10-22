Шмигаль додав, що кошти підуть громадам на фінансування виплат з оновлення комунальних автопарків.

"Схвалюємо проєкт розпорядження Президента, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку понад 17 млн євро за проєктом розвитку міського транспорту України", - зазначив очільник уряду.

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Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Уряд схвалив розпорядження Президента Володимира Зеленського, яке дозволить залучити кошти від Європейського інвестиційного банку за проєктом розвитку міського транспорту України.

ЄІБ профінансує заміну вагонів метро у Києві

24 вересня Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Києву кредит у розмірі 50 млн євро на закупівлю нових вагонів метро.

Це допоможе київському метро позбутися залежності від російських запчастин.

До повномасштабного вторгнення майже 80% рухомого складу київського метрополітену були російського виробництва, і понад 60% вагонів вже вичерпали термін експлуатації.

Ці 50 млн - частина кредитного пакета на суму 200 млн євро, затвердженого ЄІБ для модернізації інфраструктури столичного метро.

ЄІБ з Єврокомісією спрямують 1 млрд євро для українського бізнесу - подробиці

12 червня президентка Групи Європейського інвестиційного банку Надя Кальвіньо оголосила про підписання нових фінансових угод у межах двох програм гарантій ЄС для українських банків

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Підписані з Європейською Комісією та підтримані бюджетом ЄС гарантії, зокрема, допоможуть малим та середнім підприємствам, які постраждали від війни, ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, а також жінкам та молодим підприємцям, забезпечуючи ресурси для підтримки української економіки та створення робочих місць.