Уряд схвалив розпорядження Президента Володимира Зеленського, яке дозволить залучити кошти від Європейського інвестиційного банку за проєктом розвитку міського транспорту України.
Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
В Україні залучать кошти ЄІБ для розвитку транспорту
"Схвалюємо проєкт розпорядження Президента, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку понад 17 млн євро за проєктом розвитку міського транспорту України", - зазначив очільник уряду.
Шмигаль додав, що кошти підуть громадам на фінансування виплат з оновлення комунальних автопарків.
ЄІБ профінансує заміну вагонів метро у Києві
24 вересня Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Києву кредит у розмірі 50 млн євро на закупівлю нових вагонів метро.
Це допоможе київському метро позбутися залежності від російських запчастин.
До повномасштабного вторгнення майже 80% рухомого складу київського метрополітену були російського виробництва, і понад 60% вагонів вже вичерпали термін експлуатації.
Ці 50 млн - частина кредитного пакета на суму 200 млн євро, затвердженого ЄІБ для модернізації інфраструктури столичного метро.
ЄІБ з Єврокомісією спрямують 1 млрд євро для українського бізнесу - подробиці
12 червня президентка Групи Європейського інвестиційного банку Надя Кальвіньо оголосила про підписання нових фінансових угод у межах двох програм гарантій ЄС для українських банків
Підписані з Європейською Комісією та підтримані бюджетом ЄС гарантії, зокрема, допоможуть малим та середнім підприємствам, які постраждали від війни, ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, а також жінкам та молодим підприємцям, забезпечуючи ресурси для підтримки української економіки та створення робочих місць.