Кошти від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у співпраці з Європейською комісією обсягом 1 млрд євро спрямують для українського бізнесу та відновлення місцевої критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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ЄІБ та Єврокомісія нададуть 1 млрд євро для українського бізнесу

Президентка Групи ЄІБ Надя Кальвіньо, яка взяла участь у конференції разом із віцепрезиденткою ЄІБ Терезою Червінською, оголосила про підписання нових фінансових угод у межах двох програм гарантій ЄС для українських банків. 

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"Вони передбачають залучення понад 1 млрд євро кредитів для підтримки малих та середніх підприємств (МСП) в Україні. Підписані з Європейською Комісією та підтримані бюджетом ЄС ці гарантії, зокрема, допоможуть МСП, які постраждали від війни, ветеранам, внутрішньо переміщеним особам, а також жінкам та молодим підприємцям, забезпечуючи ресурси для підтримки української економіки та створення робочих місць", – пояснили в Мінекономіки.

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Як зазначається, ще 100 млн євро допоможуть відновити базові послуги в українських містах, зокрема постачання чистої води, та відбудова важливої соціальної інфраструктури, включно з лікарнями, соціальним житлом, школами та дитячими садками.

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"Україна є членом нашої родини. І сьогодні у Берліні, разом із нашими українськими та європейськими партнерами, ми продемонстрували, що наша підтримка є непохитною. Ми оголосили про нові проєкти та партнерства з метою залучення інвестицій на суму понад 1 мільярд євро для підприємств, які постраждали від війни; для підтримки функціонування лікарень, шкіл та транспорту, а також для відбудови соціального житла, постачання чистої води та забезпечення енергії. Стійкість українського народу надихає. Подальша підтримка міжнародної спільноти також має вирішальне значення, і на ЄС можна покластися у цьому питанні", – наголосила президентка ЄІБ Надя Кальвіньо.

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Програми JASPERS та InvestEU – що відомо

Також оголосили про розширення провідної консультативної програми ЄС JASPERS для України. Завдякиній запровадять новий консультативний пакет ЄС сумою 20 млн євро для підтримки українського уряду в підготовці інвестиційних проєктів на місцях та зміцненні технічного потенціалу для використання коштів відновлення, як зазначено в програмі співпраці, підписаної з українським урядом.

У Берліні також оголосили про план створення нового загальноєвропейського механізму гарантування експортних кредитів на суму 300 млн євро для підтримки МСП ЄС, які експортують в Україну. Він підпорядкований дочірній структурі Групи ЄІБ з управління ризиковим капіталом, Європейському інвестиційному фонду та Європейській Комісії в межах її ключової інвестиційної програми InvestEU.

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"Тісно співпрацюючи з нашими українськими партнерами, ми розробили план дій, зосереджений на чотирьох ключових сферах: критична інфраструктура національного значення, місцева соціальна інфраструктура, зростання та стійкість МСП, а також посилення консультативної підтримки. Разом із Європейською Комісією ми зможемо досягти цього, використовуючи найкращі з наявних у нас фінансових інструментів, включно з фондом ЄІБ EU for Ukraine та програмою ЄС “Ukraine Facility” на суму 50 млрд євро", – додала віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська.

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