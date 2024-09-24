Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Києву кредит у розмірі 50 млн євро на закупівлю нових вагонів метро.

Це допоможе київському метро позбутися залежності від російських запчастин, повідомила пресслужба Представництва Євросоюзу в Україні.

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ЄІБ профінансує заміну вагонів метро у Києві

У штаб-квартирі у Люксембурзі делегації ЄІБ та Київ підписали кредитну угоду на 50 млн євро для придбання нових вагонів метро.

"Інвестиція допоможе київському метро позбутися залежності від російських запчастин. Це забезпечить більш стійкий та надійний транспорт, який критично важливий для підтримання життєдіяльності столиці...

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Нове фінансування дасть змогу замінити застарілі вагони на сучасні, енергоефективні альтернативи від місцевих або міжнародних постачальників", – зазначають у повідомленні.

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До повномасштабного вторгнення майже 80% рухомого складу київського метрополітену були російського виробництва, і понад 60% вагонів вже вичерпали термін експлуатації.

Ці 50 млн - частина кредитного пакета на суму 200 млн євро, затвердженого ЄІБ для модернізації інфраструктури столичного метро.

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Перший транш кредиту спрямований виключно на придбання нових вагонів метро для Києва.

Решту коштів нададуть після завершення техніко-економічного обґрунтування, яке оцінить доцільність закупівлі нових вагонів метро порівняно з можливістю модернізації наявних.

Загальне фінансування дасть змогу Київському метрополітену, комунальному підприємству, яке керує системою метро в Києві, оновити чи замінити 120–160 вагонів.

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