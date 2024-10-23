У ніч проти 23 жовтня українська ППО знищила 57 російських ударних безпілотників, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічний наліт дронів 23 жовтня − подробиці

81 ударний БпЛА типу Shahed і безпілотники невстановленого типу летіли з напрямків Приморсько-Ахтарська та Курська.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ворог ударив по Одещині керованою авіаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

 

Дрони збивали в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.

Advertisement

15 російських безпілотників були локаційно втрачені.

Станом на 9:00 у повітряному просторі України перебували 9 ворожих БпЛА.

Українські зенітники 47-ї ОМБр також показали збитий "Шахед".

Українська ППО вночі 22 жовтня знищила понад 40 російських дронів

У ніч проти 22 жовтня росіяни запустили по Україні 60 ударних безпілотників, 42 з яких вдалося збити.

60 ворожих дронів летіли з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.

Безпілотники збивали в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.

Київ Пост
Київ Пост
Спонсорований контент
" Попередній Проти посадовців із фіктивними інвалідностями відкриватимуть кримінальні справи
Далі » СБУ та Нацполіція схопили агентів ГРУ Росії, які готували теракт у Києві