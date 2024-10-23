У ніч проти 23 жовтня українська ППО знищила 57 російських ударних безпілотників, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічний наліт дронів 23 жовтня − подробиці
81 ударний БпЛА типу Shahed і безпілотники невстановленого типу летіли з напрямків Приморсько-Ахтарська та Курська.
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Ворог ударив по Одещині керованою авіаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.
Дрони збивали в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Харківській областях.
15 російських безпілотників були локаційно втрачені.
Станом на 9:00 у повітряному просторі України перебували 9 ворожих БпЛА.
Українські зенітники 47-ї ОМБр також показали збитий "Шахед".
Українська ППО вночі 22 жовтня знищила понад 40 російських дронів
У ніч проти 22 жовтня росіяни запустили по Україні 60 ударних безпілотників, 42 з яких вдалося збити.
60 ворожих дронів летіли з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.
Безпілотники збивали в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.