Служба безпеки України та Національна поліція повідомили про затримання двох агентів Головного розвідувального управління Росії, які планували теракт у Києві.
СБУ та Нацполіція затримали агентів ГРУ Росії, які готували теракт у Києві
Метою росіян була максимальна кількість загиблих цивільних у місті для поширення панічних настроїв серед громадян.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Ворожа розвідка дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала заробітку в Телеграм-каналах.
Вона отримала від Росії інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів і використала два мобільні телефони, до яких треба було під’єднати детонатор із пластидом, який вона мала дістати із замаскованого схрону.
Геолокацію встановлення вибухового пристрою росіяни мали надати дівчині напередодні теракту.
Вона перебувала на зв’язку з кадровим співробітником російського ГРУ, який перебував на ТОТ у Запорізької області.
СБУ знайшла в керівниці Миколаївської обласної МСЕК понад 450 тис. доларів
Агентка також залучила свого 26-річного співмешканця.
Перед терактом обидва зловмисники мали підпалити кілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя.
Обох зрадників затримали, коли ті намагалися підпалити бойову машину піхоти, яка виконувала завдання на південному фронті.
Яке покарання загрожує агентам ГРУ, які готували теракт у Києві
Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).
Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
В Одесі інсценували вбивство бізнесмена, якого замовили спецслужби РФ
Служба безпеки та Національна поліція України затримали агента російських спецслужб, який планував вбивство голови громадського формування з охорони правопорядку в Одесі.
Спецслужба РФ замовила вбивство, щоб здійснити "показову" ліквідацію діяча, який публічно підтримував мобілізацію.
У такий спосіб вона хотіла посіяти паніку і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.