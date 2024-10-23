СБУ та Нацполіція затримали агентів ГРУ Росії, які готували теракт у Києві

Вона отримала від Росії інструкції щодо способів виготовлення вибухового пристрою з підручних компонентів і використала два мобільні телефони, до яких треба було під’єднати детонатор із пластидом, який вона мала дістати із замаскованого схрону.

Ворожа розвідка дистанційно завербувала 20-річну мешканку Запоріжжя, яка шукала заробітку в Телеграм-каналах.

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Метою росіян була максимальна кількість загиблих цивільних у місті для поширення панічних настроїв серед громадян.

Служба безпеки України та Національна поліція повідомили про затримання двох агентів Головного розвідувального управління Росії, які планували теракт у Києві.

Вона перебувала на зв’язку з кадровим співробітником російського ГРУ, який перебував на ТОТ у Запорізької області.

Агентка також залучила свого 26-річного співмешканця.

Перед терактом обидва зловмисники мали підпалити кілька одиниць військової техніки ЗСУ в районі Запоріжжя.

Обох зрадників затримали, коли ті намагалися підпалити бойову машину піхоти, яка виконувала завдання на південному фронті.

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Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує агентам ГРУ, які готували теракт у Києві

Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Одесі інсценували вбивство бізнесмена, якого замовили спецслужби РФ

Служба безпеки та Національна поліція України затримали агента російських спецслужб, який планував вбивство голови громадського формування з охорони правопорядку в Одесі.

Спецслужба РФ замовила вбивство, щоб здійснити "показову" ліквідацію діяча, який публічно підтримував мобілізацію.

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У такий спосіб вона хотіла посіяти паніку і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.