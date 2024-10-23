За фіктивні інвалідності, які виявлятимуть після перевірки посадовців, відкриватимуться кримінальні справи, повідомила речниця Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап’ян.

Кримінальні справи проти держпосадовців із фіктивними інвалідностями − подробиці

"Якщо внаслідок перевірки будуть підозри, що людина отримала, працюючи в державних органах і обіймаючи певну посаду, інвалідність незаконно, це буде підставою для відкриття кримінального провадження", − пояснила речниця.

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ДБР зазначило, що підозри можуть оголошувати за різними статтями Кримінального кодексу України, зокрема: підроблення документів, незаконне збагачення, шахрайство.

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Державне бюро розслідувань пообіцяло доводити справи до суду.

На зміну МСЕК прийде нова європейська модель

В Україні запровадять європейську модель надання статусу інвалідності, а Центральну медико-соціальну експертну комісію ліквідують до кінця поточного року.

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Імовірно, йдеться про в.о. головного лікаря – Бєлякову Віру Геннадіївну.

Усе керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії та керівників профільного департаменту Міністерства охорони здоров’я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК, вже звільнили.

22 жовтня президент України Володимир Зеленський видав указ про протидію правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам.

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На тлі скандалів, пов'язаних зі зловживаннями у сфері оформлення інвалідності прокурорам генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що йде у відставку.

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