Один дрон досі залишається у повітряному просторі України.

10 російських БпЛА були локаційно втрачені, а один полетів у Білорусь, водночас ще три повернулися в Росію.

Безпілотники збивали в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.

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60 ворожих дронів летіли з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.

У ніч проти 22 жовтня росіяни запустили по Україні 60 ударних безпілотників, 42 з яких вдалося збити, повідомили Повітряні сили.

Росія вночі вдарила дронами по житлових будинках у Сумах

У ніч проти 22 жовтня російські ударні дрони налетіли на приватний житловий сектор Сум.

У небі над областю збили 25 "Шахедів".

Внаслідок нальоту на Суми загинули троє людей (50-річний чоловік отримав поранення, а його 50-річна дружина, 62-річна сестра та 14-річна донька загинули).

21 жовтня росіяни вдарили балістичною ракетою по дитсадку в житловому кварталі Запоріжжя.

За даними очільника місцевої ОВА, кількість загиблих збільшилася до трьох. 44-річна жінка померла в лікарні. Медики кілька годин боролися за її життя.