Україна може обговорювати коригування формули миру за умови, що воно відповідатиме міжнародному праву та підтримуватиме територіальну цілісність, пише Hufvudstadsbladet, цитуючи керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Умов обговорення коригування формули миру − подробиці

За словами Єрмака, завдяки прогресу після Першого саміту миру, Україна може обговорювати мирні межі на Другому саміті.

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Очільник Офісу президента зауважив, що хоча формула визначає головні принципи для встановлення миру в Україні, усі країни повинні долучитися до створення його основи.

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"Ми готові обговорювати всі варіанти коригування нашої пропозиції за умови, що вони відповідатимуть міжнародному праву та підтримуватимуть територіальну цілісність України, непорушність її кордонів та повний суверенітет", − наголосив Єрмак.

Він додав, що Україна, як жертва агресії, не прийматиме змін, які загрожують її існуванню та праву на самовизначення.

Росія дискредитує Українську формулу миру

Кремль поширював у медіа повідомлення про нібито беззмістовність Української формули миру через відсутність Росії на Саміті миру.

Центр протидії дезінформації сформував приблизні пропагандистські повідомлення, які містять такі наративи:

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