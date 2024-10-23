Загальна мобілізація в Україні, як і воєнний стан, продовжена до 9 листопада 2024 року. В Україні вже зменшили призовний вік з 27 до 25 років, тож військовозобов'язаним 25-27 років варто бути готовими до мобілізації.

Тим часом 9 жовтня 2024 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт 11379-д, який звільняє від мобілізації частину українців віком до 25 років.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

З якого віку відбувається мобілізація в Україні у 2024 році?

Advertisement

Призовний вік – це чітко встановлені вікові категорії військовозобовʼязаних громадян, які підлягають призову на військову службу. Наразі закон про мобілізацію передбачає що, під час воєнного стану, військовозобов’язаними є чоловіки віком від 18 до 60 років, а також жінки з профільною медичною освітою. Всі вони можуть бути мобілізовані для захисту країни у воєнний час.

Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років згідно ст. 15 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" вже відбулося, в середині 2024 року. Це свідчить - питання щодо дозволу призивати громадян України з 18 років обговорюється давно. Важливо розуміти, що під час дії воєнного стану, призовний вік може бути змінений законодавчою владою залежно від ситуації в країні.

Advertisement

Закон 11379-д про зниження призовного віку до 18 років передбачає звільнення від мобілізації чоловіків, які раніше мали статус обмежено придатних за станом здоров'я (і після червня 2024 року були визнані придатними до служби). Відповідно до цього законопроєкту, всі чоловіки від 18 до 25 років, які мали статус обмежено придатних, не можуть бути мобілізовані.

Загалом для чоловіків до 25 років можлива лише добровільна мобілізація за контрактом. Проте є військовозобов'язані, яких все одно можуть призвати. Це:

Advertisement

ті, хто закінчив військову кафедру, став офіцером запасу та не продовжує навчання в магістратурі;

ті, хто відслужив строкову службу (за винятком останньої демобілізації строковиків у 2024 році, їх можуть призвати лише через рік).

Окремо варто нагадати всім неповнолітнім чоловікам, що наприкінці 2022 року Кабмін ухвалив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Тепер чоловіки мають ставати на облік у рік досягнення 17-річного віку.

Тобто, якщо раніше вік взяття на облік починався з 17 років, то з 2023-го він починається з 16 років.

Кого можуть мобілізувати чи поставити на військовий облік до 25 років

Наразі українські чоловіки 18-25 років вважаються призовниками та не можуть бути мобілізовані. Зокрема тому, що скасований призов на строкову службу.

Натомість з 1 вересня 2025 року буде впроваджено базову загальновійськову підготовку для громадян України віком від 18 до 25 років в усіх навчальних закладах.

Advertisement

Такий військовий вишкіл буде тривати до п'яти місяців у мирний час, та до трьох місяців під час дії воєнного стану. Громадян, які успішно пройшли цю підготовку, візьмуть на військовий облік у ТЦК за місцем проживання.

За чинним законом, мобілізовані можуть такі категорії чоловіків:

військові, які закінчили службу до 24 лютого 2022 року, й на сьогодні не досягли граничного віку перебування на службі та придатні за станом здоров’я;

всі придатні за станом здоров’я чоловіки віком від 25 до 60 років, навіть без досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 років, які добровільно погодилися на контрактну службу;

чоловіки, які були зняті та виключені з військового обліку до 24 лютого 2022 року, але наразі повністю або обмежено придатні до служби під час воєнного стану за рішенням ВВК;

особи з інвалідністю та ті, які мають право на відстрочку за сімейними обставинами, якщо вони мобілізуються на добровільних засадах.

Законодавчі зміни також стосуються процедури військового обліку призовників та вручення повісток. Всі військовозобов'язані, за власним бажанням, можуть зареєструвати свій електронний кабінет у системі "Резерв+" для зручного оновлення своїх даних.

Громадяни повинні оновлювати свої особисті данні не рідше ніж раз на 5 років. Окрім особистого кабінету в застосунку оновити їх також можна через візит в ТЦК та СП. На сьогодні розмір штрафу за несвоєчасне оновлення даних становить від 17 000 грн до 25 500 грн.