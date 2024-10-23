Національне агентство з питань запобігання корупції надало статус викривача корупції 72 особам.

Ще є понад 4 тисячі заяв про корупційну діяльність, повідомила пресслужба НАЗК.

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В Україні збільшилась кількість повідомлень про корупцію

Цього місяця український інститут викривання отримав потужний імпульс для подальшого розвитку.

"Загалом статус викривача на сьогодні мають 72 особи, а до Єдиного порталу повідомлень викривачів надійшло понад 4,1 тис. повідомлень", - ідеться в повідомленні.

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Згідно з опитуванням «Стан корупції в Україні 2023: сприйняття, досвід, ставлення» рівень суспільного схвалення громадян, які повідомляють про корупцію до уповноважених органів, збільшився з 71% у 2021 році до 81% у 2023 році.

За Законом «Про запобігання корупції» викривачем може бути тільки фізична особа.

Викривач також має повідомити саме про факт корупції, а не інші порушення, як-от, наприклад, порушення трудового законодавства.

Водночас інформація, яку повідомляє викривач, має бути йому відомою у зв'язку з його діяльністю - трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою.

Однак статус викривача - не єдина роль для громадян, які натрапили на факт корупції.

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"Якщо умови для отримання цього статусу не дотримані, особа буде вважатися заявником відповідно до вимог кримінального-процесуального законодавства або Закону України "Про звернення громадян", - зазначають у відомстві.

Як додали у НАЗК, у кожному випадку уповноважені органи зобов’язані реагувати на повідомлення, однак різниця в статусі зумовлює різний обсяг та специфіку правового захисту особи.

В Україні вперше заплатили нагороду викривачеві корупції

4 жовтня НАЗК здійснило першу виплату викривачу корупції.

У 2021 році чоловік на посаді директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони звернувся до НАБУ з повідомленням про зроблену йому пропозицію отримати хабар у розмірі 24 млн грн.

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Викривач, який отримав винагороду - чинний військовослужбовець.