На дебатах у Європарламенті закликали РФ дотримуватися міжнародного гуманітарного права та припинити страти й катування українських полонених, передає кореспондент Укрінформу.

У ЄС закликали РФ припинити катування українських полонених

Євродепутати вимагають від Росії надати негайний доступ гуманітарним організаціям до ув'язнених.

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«Європейський Союз закликає РФ https://www.ukrinform.ua/», - наголосив єврокомісар Дідьє Рейндерс.

На дебатах були оприлюднені останні повідомлення про страту дев'ятьох військовополонених російськими військами в Курську та двох бійців Сил оборони в Селидовому.

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Наразі відомо про смерть щонайменше 177 українських військовополонених у російському полоні.

«Можна відрізати голову військовополоненому і з гордістю виставляти її в соціальних мережах, а можна живцем спалити бійців «Азова», повністю роздягнути полонених і розстріляти їх, зґвалтувати, катувати та вбивати. Якщо Путін думає, що таким чином він залякає українців, він помиляється», - сказала представниця Європейської народної партії Сандра Калнієте.

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За її словами, всі кати, їхні командири та пропагандисти режиму, які прославляють і пропагують ці звірства, мають постати перед судом, який Україна обов’язково виграє.

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Калнієте ще раз наголосила на необхідності негайно зняти обмеження, які забороняють українцям використовувати ракети великої дальності для знищення військових об'єктів на території Росії.

«Росія має бути переможена, щоб її імперіалізм більше не становив загрози для нашого майбутнього», - додала євродепутатка.

Згідно з доповіддю Управління Верховного представника ООН з прав людини, процитованою в парламенті, застосування тортур до полонених має систематичний характер.

Військовополонені піддаються різним видам катувань: від жорстокого побиття до сексуального насильства, приниження та голоду на всіх етапах перебування.

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Водночас їхній захист та гуманне поводження є фундаментальними принципами, закріпленими Женевською конвенцією.

Крім того, умисна страта і катування військовополонених вважаються воєнними злочинами відповідно до Римського статуту.

Росіяни розстріляли українських полонених на Донеччині

21 жовтня українські правоохоронці почали розслідування щодо розстрілу російськими військовими двох полонених бійців Збройних Сил України поблизу Селидове.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

18 жовтня на Бахмутському напрямку російські окупанти розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України.