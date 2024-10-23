З тимчасово окупованої території Херсонської, Запорізької областей та АР Крим повернули ще шістьох українських дітей разом зі своїми мамами.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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На підконтрольну Україні територію повернули ще шістьох дітей − подробиці

«Сьогодні ще шість українських дітей разом зі своїми мамами повернулися з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької областей та АР Крим у рамках ініціативи Президента України BringKidsBack. Це діти, віком від 3 до 17 років», - розповів Єрмак.

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Діти пережили складні випробування під час перебування в окупації.

«Їх змушували навчатися у російських школах, де велика частина навчального процесу була наповнена пропагандою. У разі відмови, їхніх батьків шантажували, погрожуючи позбавленням батьківських прав, незаконними обшуками та допитами.

Деякі діти мали проблеми зі здоров'ям, проте не могли отримати необхідне лікування та медикаменти», - зауважив керівник ОПУ.

Він розповів, що одна з родин була змушена переховуватись, аби уникнути примусу дитини відвідувати російську школу.

«Вони жили в постійному страху бути викритими, що могло призвести до вилучення дитини або незаконного арешту батьків. Дитина продовжувала навчатися в українській школі онлайн», - повідомив Єрмак.

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9 жовтня з ТОТ Херсонщини повернули ще трьох хлопчиків і чотирьох дівчаток віком від 7 до 17 років

2 жовтня з тимчасово окупованих територій Херсонської області та Криму на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще сімох дітей.

27 вересня у межах Bring Kids Back UA з окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще дев'ятьох дітей та 20-річного юнака з братом.

13 вересня з ТОТ Херсонщини повернули сімох хлопчиків та трьох дівчаток віком від 3 до 16 років.