Новим очільником штабу командування Сил безпілотних систем став екскомандир 28 ОМБр полковник Олексій Халабуда, пише Суспільне.

Олексій Халабуда став керівником штабу командування Сил безпілотних систем

Раніше капітана першого рангу Романа Гладкого, який влітку став очільником штабу командування Сил безпілотних систем, зняли з посади.

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За даними Суспільного, Гладкого нещодавно перевели з СБС, але не уточнило, хто став новим начальником штабу.

Сирський доручив СБУ перевірити начальника штабу командування СБС

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ голови штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого.

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На час перевірки його усунули від виконання службових обовʼязків за посадою.

3 вересня Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про Збройні сили України". Згідно з ними, у структурі ЗСУ створюється окремий рід військ − Сили безпілотних систем.

Законопроєкт №11507 підтримали 294 депутати.