Члени НАТО підтвердили, що Північна Корея відправила власні війська до Росії, пише DW, цитуючи речницю Північноатлантичного союзу Фара Дахлалла.

НАТО підтвердило участь військ КНДР у війні − подробиці

"Члени Альянсу підтвердили докази розгортання військ КНДР в Росії", − пояснила Дахлалла.

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Вона зауважила, що в разі участі північнокорейських військ у війні проти України, це свідчитиме про посилення підтримки Пхеньяном війни, а також "чергову ознаку втрат РФ на лінії фронту".

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Північна Корея відправляє солдатів до Росії за гроші та ядерні технології

Росія домовилася з Північною Кореєю про "обмін послугами", частиною якого стане те, що КНДР відправить свої війська, зокрема, 500 офіцерів і трьох генералів, для підтримки російських військових. Натомість Росія надасть КНДР фінансову допомогу та сучасні технології, які допоможуть країні розвивати свою ядерну програму та збільшити ядерний арсенал.

Більше по темі Лукашенко заявив, що готовий застосувати ядерну зброю за однієї умови За його словами, Путін ніколи не застосує ядерну зброю, яка розміщена у Білорусі, без особистої згоди президента Білорусі.

Президент Володимир Зеленський вважає, що світ недостатньо сильно тисне на режим КНДР, якщо Пхеньян має змогу втручатись у війну РФ проти України.

Україна має інформацію про підготовку двох військових підрозділів із Північної Кореї – дві бригади по 6 тис. людей.

Пхеньянський режим вирішив відправити 12 тис. військових для підтримки РФ у війні проти України. Йдеться про чотири бригади загальною чисельністю близько 12 тис. військових, серед яких є спецпризначенці.