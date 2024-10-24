У ніч проти 24 жовтня українська ППО ліквідувала 40 з 50 ворожих дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Нічна атака Росії на Україну 24 жовтня − подробиці

Окрім 50 безпілотників типу Shahed та дронів невстановленого типу з напрямків Орел, Курськ і тимчасово окупований Крим, Росія застосувала дві крилаті ракети Х-22 з літаків Ту-22М3 над акваторією Чорного моря, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору Брянської області.

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Однак ворожі ракети не досягли своїх цілей.

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Ворожі БпЛА збивали в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях.

Ще сім безпілотників локаційно втрачені, а один поки перебуває в повітряному просторі України. Ще два дрони повернули у напрямку Росії та Білорусі.

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Внаслідок нічного удару постраждало 17 людей. Серед потерпілих - рятувальник.

Уламки дронів пошкодили підприємства на Київщині

За даними Нацполіції, в Київській області виявили пошкодження вікон в адміністративних будівлях двох підприємств внаслідок падіння уламків дронів.

"Сталося пошкодження корпусу трансформатора та загорання трав'яного настилу", − пояснила Нацполіція.

Сили оборони знешкодили майже 60 ворожих дронів під час нічного нальоту

У ніч проти 23 жовтня українська ППО знищила 57 російських ударних безпілотників.

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81 ударний БпЛА типу Shahed і безпілотники невстановленого типу летіли з напрямків Приморсько-Ахтарська та Курська.

Ворог також ударив по Одещині керованою авіаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

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