Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала два тягачі українського виробництва, придбані за кошти уряду Словенії в межах ініціативи United24.
Про це повідомило Міністерство економіки України.
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Допомога Україні від Словенії - подробиці
«Тягачі були придбані в українського виробника за ініціативою «Зроблено в Україні». Тягачі дозволять оперативніше доставляти техніку для розмінування до районів, де проводиться очищення територій», - ідеться у повідомленні.
Начальник Управління з питань гуманітарного розмінування Мінекономіки України Дмитро Паньшин зазначив, що техніка була придбана у відповідь на запит ДСНС.
«Наступного сезону ми в ДСНС за допомоги партнерів сподіваємося мати до 90 машин для розмінування. Це чи не найбільший парк таких машин в Європі», - повідомив голова ДСНС України Андрій Даник.
У міністерстві нагадали, що 3 липня набула чинності угода про виділення 1,5 млн євро для гуманітарної допомоги у сфері розмінування від уряду Словенії.
Україна уклала безпекову угоду з Словенією - що відомо
18 липня Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали десятирічну Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Словенією.
Словенія зобов'язалась задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.