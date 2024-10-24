Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала два тягачі українського виробництва, придбані за кошти уряду Словенії в межах ініціативи United24.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

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Допомога Україні від Словенії - подробиці

«Тягачі були придбані в українського виробника за ініціативою «Зроблено в Україні». Тягачі дозволять оперативніше доставляти техніку для розмінування до районів, де проводиться очищення територій», - ідеться у повідомленні.

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Начальник Управління з питань гуманітарного розмінування Мінекономіки України Дмитро Паньшин зазначив, що техніка була придбана у відповідь на запит ДСНС.

«Наступного сезону ми в ДСНС за допомоги партнерів сподіваємося мати до 90 машин для розмінування. Це чи не найбільший парк таких машин в Європі», - повідомив голова ДСНС України Андрій Даник.

У міністерстві нагадали, що 3 липня набула чинності угода про виділення 1,5 млн євро для гуманітарної допомоги у сфері розмінування від уряду Словенії.

Україна уклала безпекову угоду з Словенією - що відомо

18 липня Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали десятирічну Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Словенією.

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Словенія зобов'язалась задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.