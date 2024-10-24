Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому серед основних тем була підготовка до опалювального сезону та розробка Плану внутрішнього посилення України.

Про це він повідомив у Телеграмі.

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Зеленський провів Ставку 24 жовтня - що відомо

«Провів Ставку. Детально обговорили підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення та роботи з партнерами. Доповідали урядовці – Мінрегіон та Міненерго. Також – Повітряні сили.

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Особлива увага – до підготовки прикордонних і прифронтових громад. Обговорили також довгострокові енергетичні рішення, які дадуть Україні більше стійкості», - розповів Зеленський.

Президент повідомив, що дав чіткі доручення, які мають бути виконані до початку зими.

«Були доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад, підготовки. Був звіт щодо будівництва фортифікацій. Є напрямки, які мають бути посилені», - зауважив він.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 24 жовтня: «Не дочекається розвалу нашої коаліції» Зеленський обговорив внутрішній "План перемоги" з лідерами громадянського суспільства; екскерівник апарату Білого дому обізвав Трампа; країни G7 погодили кредити для Києва на $50 млрд.

За підсумками засідання Зеленський доручив членам Ставки підготувати визначені частини внутрішнього Плану посилення України.

«Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати.

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Це стосується фронту, ОПК, економіки та фінансів, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональної роботи та інших стратегічних галузей. За організацію цієї роботи відповідатиме секретар РНБО», - заявив Зеленський.

В Україні майже 100% будинків готові до опалювального сезону

15 жовтня стало відомо, що в Україні готовність житлових будинків до зими становить понад 99%.

Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисячі центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла.

Кількість шкіл, садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%.