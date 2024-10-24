Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський повідомив, що країну мають залишити восьмеро росіян.

Причина - закриття генерального консульства Росії у Познані, цитує Вронського RMF FM.

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Російських дипломатів вислали з Польщі - що відомо

Як зазначив речник, Польщу покинуть троє дипломатичних працівників консульства і п'ятеро адміністративно-технічних працівників.

Також двоє росіян мали отримати акредитацію, однак це рішення скасували.

Вронський додав, що не знає, коли саме відбудеться закриття консульства, але очікує, що це може статися на початку листопада.

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Польща закрила консульство РФ - подробиці

22 жовтня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.

Причина - Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

Консульство в Познані відкрили в 1946 році за угодою між радянським посольством і МЗС Польської Народної Республіки.

У 1971 році відомство перекваліфікували у генеральне консульство.

Загалом у Польщі є три генеральні консульства Росії : у Познані, Кракові і Гданську.