Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.
Про це він повідомив у X.
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Польща закрила консульство РФ
Сікорський зазначив, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.
"Як міністр закордонних справ, мій обов'язок – рішуче реагувати. Перший крок – закриття російського консульства в Познані. Ми не відступимо ні на крок. Ми захищаємо Республіку Польща, ми захищаємо поляків", – додав він.
Загалом у Польщі є три генеральні консульства Росії : у Познані, Кракові і Гданську.
Rosja prowadzi wojnę hybrydową. Dopuszcza się prób dywersji na terenie Polski. Jako Minister Spraw Zagranicznych moim obowiązkiem jest stanowczo zareagować. Pierwszy krok to zamknięcie Konsulatu Rosji w Poznaniu.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 22, 2024
Nie cofniemy się ani o krok. Bronimy Rzeczpospolitej, bronimy…
Польща хоче отримати таємні додатки до "Плану перемоги"
22 жовтня заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що Варшава проситиме Україну ознайомитися з таємними додатками до "Плану перемоги".
На його думку, Варшава "має право отримати доступ до цих файлів", оскільки Польща надавала Україні найбільш необхідну допомогу, поки інші мовчали.
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"Безумовно, Міністерство закордонних справ Польщі буде говорити на цю тему з українською стороною, тому що ми перебуваємо в постійному контакті", − наголошував Бартошевський.