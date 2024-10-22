Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.

Про це він повідомив у X.

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Польща закрила консульство РФ

Сікорський зазначив, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

"Як міністр закордонних справ, мій обов'язок – рішуче реагувати. Перший крок – закриття російського консульства в Познані. Ми не відступимо ні на крок. Ми захищаємо Республіку Польща, ми захищаємо поляків", – додав він.

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Загалом у Польщі є три генеральні консульства Росії : у Познані, Кракові і Гданську.