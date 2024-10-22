Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про закриття генерального консульства Росії в місті Познань.

Про це він повідомив у X.

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Польща закрила консульство РФ

Сікорський зазначив, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

"Як міністр закордонних справ, мій обов'язок – рішуче реагувати. Перший крок – закриття російського консульства в Познані. Ми не відступимо ні на крок. Ми захищаємо Республіку Польща, ми захищаємо поляків", – додав він.

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Загалом у Польщі є три генеральні консульства Росії : у Познані, Кракові і Гданську.

Польща хоче отримати таємні додатки до "Плану перемоги"

22 жовтня заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що Варшава проситиме Україну ознайомитися з таємними додатками до "Плану перемоги".

На його думку, Варшава "має право отримати доступ до цих файлів", оскільки Польща надавала Україні найбільш необхідну допомогу, поки інші мовчали.

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Результати "євроінтеграційного" референдуму ледь не розвернули демократичні реформи в Молдові, втім, Росія на думку експертів не полишить спроб це зробити.

"Безумовно, Міністерство закордонних справ Польщі буде говорити на цю тему з українською стороною, тому що ми перебуваємо в постійному контакті", − наголошував Бартошевський.

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